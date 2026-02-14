Συγκλονίζει η τραγωδία στη Λούτσα, όπου το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας μετά τον θάνατο του 15χρονου Ελιόν Μετάι, σε τροχαίο δυστύχημα.

Η μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού έφτασε στο σημείο υποβασταζόμενη, ανήμπορη να πιστέψει πως δεν θα ξαναδεί τον άγγελό της. Λύγισε μπροστά στο σημείο όπου ο γιος της άφησε την τελευταία του πνοή, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι συντετριμμένοι. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει όσα συνέβησαν, ωστόσο όλοι σπεύδουν να αγκαλιάσουν τη μητέρα του 15χρονου, προσπαθώντας να της σταθούν στις δύσκολες αυτές ώρες.

Το σημείο της τραγωδίας έχει μετατραπεί σε τόπο μνήμης. Συμμαθητές, φίλοι και κάτοικοι της Λούτσας αφήνουν λουλούδια και σημειώματα για το παιδί που έφυγε τόσο άδικα στην άσφαλτο.

Τα τρία παιδιά ήταν αχώριστα. Μεγάλωσαν μαζί, μοιράστηκαν όνειρα και στιγμές. Ένα εφηβικό λάθος, όμως, αποδείχθηκε μοιραίο και άλλαξε για πάντα τις ζωές τους.

Οι μαρτυρίες των γονιών

Συγκλονισμένοι είναι και οι γονείς του 15χρονου που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Η μητέρα του, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε την αγωνία της: «Το παιδί έχει πάθει σοκ, είναι χτυπημένο, δεν μπορεί, ζαλίζεται και δεν με αφήνουν να το δω. Μόνο λίγο και με διώχνουν έξω, είναι κρατούμενος μου λένε. Μα δεν είναι 50 χρονών το παιδί».

Οι γονείς του δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο γιος τους πήρε το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα και καρφώθηκε πάνω σε δέντρο στη γωνία Σωτήρος και Δημοκρατίας. «Το παιδί είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο, έχει τρόμο… Δεν κατάλαβε τίποτα», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Η αδελφή του τραυματία 15χρονου ανέφερε: «Ο αδελφός μου έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του, τα πλευρά του. Προς το παρόν έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο».

Η μητέρα του παιδιού που φέρεται να οδηγούσε επιμένει ότι ο γιος της δεν είχε ιδέα από οδήγηση: «Γιατί πήρα τα κλειδιά; Του λέει ο φίλος που σκοτώθηκε, πάρε το κλειδί για το αμάξι, μην πεις τίποτα στους γονείς και έλα να κάνουμε βόλτα… Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι. Τώρα έχει πάθει σοκ».

Το χρονικό του δυστυχήματος

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το παιδικό όνειρο μετατράπηκε σε εφιάλτη. Στη γωνία Σωτήρος και Δημοκρατίας έμειναν τα σημάδια της σύγκρουσης και τα αναπάντητα «γιατί» μιας ολόκληρης γειτονιάς.

Ο ανήλικος οδηγός, σε κατάσταση πανικού, βγήκε από το αυτοκίνητο φωνάζοντας: «Τι έκανα, τι έκανα». Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως ασθενοφόρο και αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, ο 15χρονος συνοδηγός που εκσφενδονίστηκε από το όχημα λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης, ήταν ήδη νεκρός κατά τη μεταφορά του στα επείγοντα. Οι άλλοι δύο φίλοι, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά τραύματα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 15χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος που φέρεται να οδηγούσε το όχημα είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και παραβάσεις των κανόνων οδικής συμπεριφοράς.

Η τοπική κοινωνία της Λούτσας παραμένει βουβή, θρηνώντας τον χαμό ενός παιδιού και αναζητώντας απαντήσεις σε μια τραγωδία που σημάδεψε όλους.