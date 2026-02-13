Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στην Αρτέμιδα, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τρεις τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν τρεις ανήλικοι αλβανικής καταγωγής. Ο ένας, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, έχασε τη ζωή του, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου κρυφά, πριν ξεκινήσουν τη μοιραία διαδρομή.