Σοκ προκαλεί το απύθμενο θράσος ενός 32χρονου υπαίτιου τροχαίου δυστυχήματος στην Πάτρα, στο οποίο έχασαν ακαριαία τη ζωή τους δύο νεαρά παιδιά, καθώς ζητά από τις οικογένειές τους να του πληρώσουν 22.000 ευρώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του από τη σύγκρουση.

Η μητέρα του Γιάννη Στεργίου, που μίλησε στο Star, κάνει λόγο για κοροϊδία και ύβρη προς τις ψυχές που αφαίρεσε. Ήταν Φεβρουάριος του 2024, όταν ο Γιάννης και ο Γιώργος, δύο παιδιά 19 και 20 ετών, επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα περνούν κανονικά με πράσινο φανάρι, όμως την ίδια ώρα το ΙΧ του 32χρονου σεφ από την αντίθετη κατεύθυνση στρίβει αριστερά και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη και μοιραία.

Το νήμα της ζωής για τον Γιάννη και τον Γιώργο κόπηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2024 στην οδό Αρέθα στην Πάτρα, καθώς ενώ κινούνταν με τη μηχανή τους στο ρεύμα προς την είσοδο της πόλης, ο οδηγός του ΙΧ βγήκε ξαφνικά μπροστά τους. Δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο επέστρεψε σπίτι του μετά την ομόφωνη καταδίκη του, αλλά τώρα, όπως λένε οι γονείς των δύο αδικοχαμένων νεαρών, ζητά και αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

«Τα παιδιά μας ξεψυχούσαν και αυτόν τον ένοιαζε το αμάξι του»

«Κοιτάνε μάλλον να βγούμε ότι φταίμε κιόλας και να του πληρώσουμε 22 χιλιάρικα. Τα 22 χιλιάρικα είναι που ζητάει για το αυτοκίνητο που του χάλασαν τα παιδιά που σκότωσε. Το ένα παιδί ήταν στην άλλη μεριά και ο δικός μου γιος ξεψυχούσε στο πάτωμα και εκείνος έβριζε για το αμάξι που του χάλασαν. Δεν θα γυρίσει πίσω το παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να την βγάλεις και καθαρή», λέει η μητέρα του ενός θύματος, Διονυσία Διονυσοπούλου.

Ο 32χρονος σεφ υποστήριξε στο δικαστήριο, ότι πέρασε με πράσινο, κάτι που φαίνεται να διαψεύδεται από βίντεο-ντοκουμέντο. Πράσινο ήταν το φανάρι για τους δύο νεαρούς. «Μόνο κοιτούσα το ψέμα, το θέατρο και εγώ να βλέπω στην οθόνη, πώς σκοτώθηκε το παιδί μου. Κοίταγα να δω τι κάνει και ήταν χαλαρός, έτσι και κοιτούσε ευθεία. “Δεν έχω περάσει ποτέ με κόκκινο”, λέει. Και του λέω: “εγώ έθαψα παιδί”. Εμένα που λένε ότι με σκέφτονται, με ειρωνεύονται», καταλήγει η άτυχη μητέρα.