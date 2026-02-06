Ένα βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως δείχνει τη στιγμή της παράσυρσης πεζού στην Καλλιθέα, προκαλώντας οργή και ανησυχία για την επικίνδυνη συμπεριφορά του οδηγού του αυτοκινήτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:00 τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου 2026, όταν ο πεζός προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την οδό Δαβάκη. Οι εικόνες καταγράφουν τη στιγμή, που ο οδηγός χτυπά τον άνδρα και τον ρίχνει στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, ο οδηγός όχι μόνο δεν βοήθησε τον τραυματία, αλλά βγήκε από το αυτοκίνητό του, τον έβρισε και στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημά του, εγκαταλείποντάς τον αιμόφυρτο στο σημείο.

Ο τραυματισμένος άνδρας, παρά τα σοβαρά τραύματά του, κατάφερε να κάνει με δυσκολία δύο βήματα, ώσπου ένας περαστικός τον εντόπισε και ειδοποίησε ασθενοφόρο. Ο πεζός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες.