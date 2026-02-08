Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα Προυσός – Τόρνος στην Ευρυτανία, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.

Στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evrytanika.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των επιβαινόντων στο όχημα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των ατόμων που επέβαιναν στο ΙΧ.