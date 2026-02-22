Η αναβλητικότητα είναι μια συνήθεια που μπορεί να διεισδύσει σε κάθε πλευρά της καθημερινότητας: από το project που μένει διαρκώς «για αργότερα», μέχρι τη στοίβα ρούχων που δεν τακτοποιείται ποτέ ή τον λογαριασμό που υπόσχεστε ότι θα πληρώσετε «αύριο». Όλοι, λίγο-πολύ, έχουμε βρεθεί σε αυτή την παγίδα. Τι θα συνέβαινε όμως αν υπήρχε ένας απλός τρόπος να τη σταματήσετε και να περάσετε άμεσα στη δράση; Εδώ κάνει την εμφάνισή του ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων.

Τι είναι ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων

Ο συγκεκριμένος κανόνας έχει γνωρίσει τεράστια απήχηση σε πλατφόρμες όπως το TikTok, όπου παρουσιάζεται ως μια πρακτική τεχνική κατά της αναβλητικότητας. Η Mel Robbins είναι η δημιουργός της μεθόδου, η οποία βασίζεται σε μια απλή αντίστροφη μέτρηση: όταν χρειάζεται να κάνετε κάτι, μετράτε από το πέντε έως το ένα — και στη συνέχεια ενεργείτε χωρίς καθυστέρηση.

Ενώ είναι εύκολο να πείσουμε τον εαυτό μας ότι μπορούμε να αφήσουμε μια δουλειά για «αργότερα», ο κανόνας αυτός μας βοηθά να παραμείνουμε στο παρόν. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η αναβλητικότητα και ενισχύεται η τάση για άμεση ολοκλήρωση των υποχρεώσεων.

Η τεχνική δημιουργεί ένα αίσθημα επείγοντος γύρω από κάθε εργασία, ενεργοποιώντας τον προμετωπιαίο φλοιό, δηλαδή το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων. Αυτή η μικρή νοητική μετατόπιση αρκεί για να παρακάμψει την αμφιβολία και να σας βάλει σε δράση πριν ο εγκέφαλος προλάβει να «φρενάρει».

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα για να σταματήσετε την αναβλητικότητα

Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε: στη δουλειά, στις καθημερινές υποχρεώσεις ή ακόμη και σε ένα τηλεφώνημα που συνεχώς αναβάλλετε. Αν, για παράδειγμα, έχετε προγραμματίσει να πάτε γυμναστήριο μετά τη δουλειά, αλλά τελικά προτιμάτε τον καναπέ, η αντίστροφη μέτρηση μπορεί να σας βοηθήσει να τηρήσετε το αρχικό σας πλάνο.

Η τεχνική λειτουργεί και ως μια μικρή «ώθηση» που βοηθά στη συγκέντρωση και στη διατήρηση μιας σταθερής ρουτίνας – από το πρωινό ξύπνημα μέχρι την έναρξη των εργασιακών καθηκόντων. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε ακόμη και τη στιγμή που ανοίγετε τα μάτια σας.

Προσαρμόζοντας τον κανόνα στις δικές σας συνήθειες, θα βρείτε τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Ένα σημειωματάριο όπου καταγράφετε τις εργασίες που ολοκληρώνετε με τη μέθοδο αυτή μπορεί να ενισχύσει το κίνητρό σας και να σας δείξει την πρόοδό σας.

Επιπλέον, μια σύντομη λίστα με μικρές δουλειές που απαιτούν λιγότερο από πέντε λεπτά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη. Χρησιμοποιώντας τον κανόνα των 5 δευτερολέπτων, μπορείτε να τις αντιμετωπίζετε μία προς μία, χωρίς να αφήνετε τίποτα να συσσωρεύεται.