Μια συντονισμένη επιχείρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά αποκάλυψε υπόθεση διακίνησης και αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο ως φερόμενος συνεργός του.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με τη νόμιμη διαδικασία και παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διαμερίσματα στη Ραφήνα και στην Ηλιούπολη. Οι αρχές παρακολουθούσαν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων επί εβδομάδες, συγκεντρώνοντας κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Στη Ραφήνα, ο 23χρονος εντοπίστηκε να εξέρχεται της οικίας του και κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκαν πάνω του τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα 2,73 γραμμαρίων, το ποσό των 450 ευρώ και κλειδιά που αντιστοιχούσαν σε δεύτερη κατοικία στην Ηλιούπολη. Στην έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα της Ραφήνας, κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 4 γραμμαρίων, συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης 3,8 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 1.915 ευρώ και 60 λιρών Αγγλίας.

Στο διαμέρισμα της Ηλιούπολης, οι λιμενικοί εντόπισαν 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») κοκαΐνης συνολικού βάρους 37,91 γραμμαρίων, σακουλάκι 10,26 γραμμαρίων και πλαστικό δοχείο με κατεργασμένη κάνναβη καθαρού βάρους 15,19 γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν συσκευασίες στεγανοποίησης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι με ίχνη κοκαΐνης, σουγιάς με υπολείμματα κατεργασμένης κάνναβης, πλαστικό δοχείο ανάμιξης, δύο κενά φυσίγγια τσιγάρων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλήθος νάιλον σακουλακίων επιμερισμού.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 23χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε τις δύο οικίες ως χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνησή τους. Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα άτομο, στο όνομα του οποίου είναι μισθωμένο το διαμέρισμα της Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Οι κατασχεθείσες ποσότητες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα χρηματικά ποσά θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.