Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην Ημαθία, ηλικίας 30 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για ναρκωτικά και όπλα.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 209,93 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητες κοκαΐνης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, καθώς και κυνηγετικό μαχαίρι τύπου ματσέτα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τη συμμετοχή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 30 και 31 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα.

Οι δύο ημεδαποί εντοπίστηκαν σε χωριό της Ημαθίας. Στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ύστερα από αγοραπωλησία με τον 31χρονο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 31χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 209,93 γραμμάρια κάνναβης σε γυάλινο βάζο, δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης, τέσσερις συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, καθώς και κυνηγετικό μαχαίρι τύπου ματσέτα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που, σύμφωνα με την αστυνομία, σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.