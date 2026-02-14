Μία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα σε κατάστημα κράτησης, εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 49, 27, 23 και 20 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, δύο από τους συλληφθέντες ήταν ήδη έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο. Η δράση της οργάνωσης αποκαλύφθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), που οδήγησε στην ταυτοποίηση του ρόλου κάθε μέλους.

Δομή και ρόλοι της οργάνωσης

Ο 49χρονος έγκλειστος φέρεται να λειτουργούσε ως οργανωτής και καθοδηγητής της εγκληματικής ομάδας. Είχε αναλάβει την ανεύρεση προμηθευτών, την οργάνωση της μεταφοράς και εισαγωγής των ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης, καθώς και τη διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες.

Ο 27χρονος, επίσης έγκλειστος, δρούσε ως στενός συνεργάτης του 49χρονου. Ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση πελατών, την παραλαβή, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης για λογαριασμό της οργάνωσης.

Η 23χρονη είχε αναλάβει την παραλαβή, προσωρινή φύλαξη και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, καθώς και τη μεταφορά και εισαγωγή τους στις φυλακές. Επιπλέον, παραλάμβανε μέρος των κερδών από τη διακίνηση για λογαριασμό της ομάδας.

Ο 20χρονος φέρεται να συμμετείχε περιστασιακά, αναλαμβάνοντας την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών προς το Κατάστημα Κράτησης.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, η 23χρονη εντοπίστηκε να κατέχει επιμελώς κρυμμένες στο σώμα της συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες σκόπευε να εισαγάγει στο Κατάστημα Κράτησης για λογαριασμό των υπολοίπων μελών.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν κοκαΐνη μεικτού βάρους 33 γραμμαρίων, ηρωίνη 21 γραμμαρίων, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 13 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) 11 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη 66 γραμμαρίων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης ένα αεροβόλο πιστόλι, πέντε αμπούλες πεπιεσμένου αέρα, μεταλλικά σφαιρίδια, 2.150 ευρώ, ένα αυτοκίνητο και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ποινικό παρελθόν και προανάκριση

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές, σωματικές βλάβες, αντίσταση, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.