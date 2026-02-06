Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας δρούσαν τουλάχιστον από την άνοιξη του 2023, προμηθεύοντας, αποθηκεύοντας και διακινώντας μεγάλες ποσότητες ουσιών.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 24ωρο, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας 48χρονος, ο οποίος φέρεται ως «αρχηγός» του κυκλώματος. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης εκτιμάται ότι αγγίζουν τις 195.000 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 44 ατόμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο πελατών, αποτελούμενο από τουλάχιστον 44 αγοραστές, και φέρεται να έχει πραγματοποιήσει 346 συναλλαγές διακίνησης. Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας προκύπτει ότι η ομάδα εμπλέκεται σε διακίνηση περίπου 1,3 κιλών κοκαΐνης, άνω των 18 κιλών ακατέργαστης κάνναβης και σχεδόν 3,3 κιλών κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα».

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ένας 38χρονος, που φέρεται να είχε ρόλο «ταμία», καθώς και ένας 39χρονος διανομέας εταιρείας κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την επαγγελματική του ιδιότητα για τη μεταφορά των ναρκωτικών. Επιπλέον, συνελήφθη και ένας 43χρονος, υπεύθυνος για την αποθήκευση, τη διακίνηση και τη διαχείριση των χρημάτων που αποκόμιζε η οργάνωση.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και υπαίθριους χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, έξι κενές συσκευασίες δεμάτων με λογότυπα, γυάλινο βάζο με κοκαΐνη κρυμμένο σε πλαστικό σωλήνα, επτά ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ιδιόχειρες σημειώσεις. Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, μία μοτοσικλέτα και 7.680 ευρώ σε μετρητά, ως προϊόντα της εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.