Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική, προχώρησαν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και πολύμηνη έρευνα. Μέσω εξακριβώσεων, διασταυρώσεων δεδομένων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση ενός 41χρονου και μιας 60χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης για τον τερματισμό της δράσης τους, συνελήφθη αρχικά 47χρονος στη Νίκαια, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) βάρους 3 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, την είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 41χρονο, που ενεργούσε και για λογαριασμό της 60χρονης, έναντι 30 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της 60χρονης, όπου εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες φέρονται να κατείχαν από κοινού με τον 41χρονο. Οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση των ευρημάτων.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Συνολικά, στην κατοχή των κατηγορουμένων και από τις έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους («καβάτζες»), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 12.128 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 2.005 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας»,

• 2.099,9 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 74,4 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

• 172 φακελίσκοι φαρμακευτικού σκευάσματος των 10 γραμμαρίων,

• 400 γραμμάρια μαγειρικής σόδας,

• το χρηματικό ποσό των 5.285 ευρώ,

• 2 αυτοκίνητα,

• 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 3 κινητά τηλέφωνα και

• ρολά νάιλον περιτυλίγματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, με βάση τις κατασχεθείσες ποσότητες και τα χρηματικά ποσά, το προσδοκώμενο όφελος των κατηγορουμένων υπολογίζεται σε περίπου 270.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.