Μια γυναίκα από το Κάνσας που θεωρήθηκε κλινικά νεκρή για 11 λεπτά περιγράφει την εμπειρία της, η οποία, όπως λέει, άλλαξε για πάντα τη ζωή της. Η Σαρλότ Χολμς υποστηρίζει ότι είδε τον παράδεισο και την κόλαση και ότι όσα έζησε εκείνη τη στιγμή δεν θα τα ξεχάσει ποτέ.

Η 68χρονη τότε Σαρλότ βρισκόταν σε μια τακτική καρδιολογική εξέταση όταν η πίεσή της εκτοξεύθηκε επικίνδυνα στα 234/134. Οι γιατροί ενημέρωσαν την ίδια και τον σύζυγό της, Ντάνι, ότι έπρεπε να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της.

«Πρέπει να πέσει. Διαφορετικά θα πάθεις εγκεφαλικό ή καρδιακή προσβολή», θυμάται να της λένε οι γιατροί. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά και οι γιατροί άρχισαν ανάνηψη.

Ο σύζυγός της περιέγραψε πως «οι γιατροί φώναξαν συναγερμό και άρχισαν να εργάζονται πάνω της». Εκείνος φοβήθηκε ότι δεν θα την ξαναδεί ζωντανή. Την ίδια στιγμή, η Σαρλότ ένιωθε, όπως λέει, πως βρισκόταν «πάνω από το σώμα της», παρακολουθώντας τους νοσηλευτές να προσπαθούν να τη σώσουν.

«Μπορούσα να τους δω όλους γύρω μου. Μύριζα τα πιο όμορφα λουλούδια και άκουγα μουσική. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήξερα πως βρισκόμουν στον παράδεισο», αφηγείται. Ο Ντάνι θυμάται πως εκείνη άρχισε να μιλά για λουλούδια, ενώ στο δωμάτιο δεν υπήρχαν καθόλου – κάτι που τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι «δεν βρισκόταν πια σε αυτόν τον κόσμο».

«Είδα τον παράδεισο»

Όπως εξήγησαν οι γιατροί, η καρδιά της είχε σταματήσει για 11 λεπτά και ήταν «κλινικά νεκρή». Η ίδια περιγράφει πως κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών αντίκρισε έναν τόπο γεμάτο φως, δέντρα και μουσική. «Όλα κινούνταν με τη μουσική, γιατί όλα στον παράδεισο λατρεύουν τον Θεό», είπε. «Δεν μπορώ να περιγράψω την ομορφιά του, είναι πέρα από κάθε φαντασία».

Η Σαρλότ λέει ότι άγγελοι την οδήγησαν μέσα σε αυτό το ουράνιο τοπίο, όπου δεν υπήρχε κανένας φόβος. «Είναι καθαρή χαρά, δεν υπάρχει φόβος όταν ο άγγελος σε οδηγεί στην πατρίδα σου», ανέφερε.

Εκεί, όπως λέει, αναγνώρισε συγγενείς της που είχαν πεθάνει, ανάμεσά τους τους γονείς και την αδελφή της. «Δεν έμοιαζαν άρρωστοι ούτε ηλικιωμένοι. Ήταν σαν να βρίσκονταν στα 30 τους και έλαμπαν», είπε. Πίσω τους, είδε ένα φως τόσο δυνατό που δεν μπορούσε να το αντικρίσει. «Ήξερα πως ήταν ο ουράνιος Πατέρας μου», ανέφερε συγκινημένη.

«Είδα και την κόλαση»

Η εμπειρία της όμως δεν σταμάτησε εκεί. «Ο Θεός με πήγε στην κόλαση», είπε. «Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη, σαν σάπια σάρκα, και άκουγα κραυγές. Μετά την ομορφιά του παραδείσου, η αντίθεση ήταν σχεδόν αβάσταχτη». Σύμφωνα με την ίδια, αυτό που είδε ήταν μια προειδοποίηση για όσους δεν αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους: «Αυτός είναι ο τόπος όπου θα καταλήξουν».

Λίγο αργότερα, όπως λέει, άκουσε μια φωνή να της λέει: «Έχεις χρόνο να γυρίσεις πίσω και να μοιραστείς όσα είδες». Τότε ένιωσε να επιστρέφει στο σώμα της. «Ξαφνικά ένιωσα πόνο, ένιωσα θλίψη, και κατάλαβα πως είχα ξαναγυρίσει».

Η επιστροφή στη ζωή

Η Σαρλότ ανάρρωσε πλήρως ύστερα από δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο τον Σεπτέμβριο του 2019 και από τότε μοιράζεται την εμπειρία της δημόσια. «Οι άνθρωποι χρειάζονται ελπίδα», λέει. «Θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο και ότι όλα θα πάνε καλά».

Μιλώντας σε χριστιανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, κατέληξε: «Είμαι ευλογημένη που μπορώ να μεταφέρω το μήνυμα που μου ζητήθηκε — ότι η αγάπη και η ελπίδα δεν τελειώνουν με τον θάνατο».

