Απάντηση στο αιώνιο ερώτημα «τι συμβαίνει μετά τον θάνατο» επιχειρεί να δώσει ένας Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος «πέθανε» για επτά λεπτά πριν επανέλθει στη ζωή.

Είτε κάποιος πιστεύει είτε όχι στη μεταθανάτια ζωή, το ερώτημα παραμένει: «τι γίνεται όταν πεθαίνουμε;» Υπάρχει παράδεισος ή κόλαση; Ξαναβλέπουμε τους ανθρώπους που χάσαμε; Ο ηθοποιός Shiv Grewal υποστηρίζει ότι έχει βιώσει μια τέτοια εμπειρία, καθώς η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά για επτά λεπτά, προτού οι γιατροί τον επαναφέρουν.

Το περιστατικό συνέβη στις 9 Φεβρουαρίου 2013, όταν ο Grewal υπέστη ανακοπή ενώ δειπνούσε με τη σύζυγό του, Alison, σε εστιατόριο κοντά στο σπίτι τους στο Λονδίνο. Παρά την άμεση επέμβαση της Alison, η καρδιά του είχε ήδη σταματήσει όταν έφτασε το ασθενοφόρο.

«Ήξερα ότι ήμουν νεκρός, ήταν σαν να αιωρούμαι στο κενό»

«Με κάποιον τρόπο ήξερα ότι ήμουν νεκρός. Ένιωσα απόλυτα διαχωρισμένος από το σώμα μου. Ήταν σαν να αιωρούμαι στο κενό αλλά ένιωθα διάφορα συναισθήματα», δήλωσε ο 60χρονος στο PA Real Life.

«Δεν είχα σώμα. Ήταν σαν να κολυμπάω, δεν ένιωθα το βάρος μου και ήμουν αποσυνδεδεμένος από τον φυσικό κόσμο. Κάποια στιγμή ταξίδευα πάνω από το φεγγάρι και έβλεπα μετεωρίτες και τα πάντα στο διάστημα», περιγράφει ο ίδιος.

«Ένιωθα ότι μπορούσα να διαλέξω από ένα ανεξάντλητο πακέτο επιλογών, όπως άλλες ζωές και μετενσαρκώσεις. Αλλά δεν τις ήθελα· ήθελα να επιστρέψω στο σώμα μου, στη γυναίκα μου και στη ζωή μου», προσθέτει.

«Η συνάντησή μου με τον θάνατο άλλαξε την αντίληψή μου για τη ζωή»

Λίγα λεπτά αφότου κατέρρευσε, οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο και στη συνέχεια τέθηκε σε τεχνητό κώμα για έναν μήνα.

Αν και δεν έχει αναρρώσει πλήρως, όπως ο ίδιος λέει, «η συνάντησή μου με τον θάνατο άλλαξε την αντίληψή μου για τη ζωή».

Ο Grewal βρήκε διέξοδο στην τέχνη, δημιουργώντας έργα που αποτυπώνουν την εμπειρία του. «Θυμάμαι όλα όσα συνέβησαν όταν σταμάτησε η καρδιά μου και προσπάθησα να τα μετατρέψω σε τέχνη», σημειώνει.

Η εμπειρία, όπως εξηγεί, ενίσχυσε την πίστη του στη μεταθανάτια ζωή. «Φοβάμαι λιγότερο τον θάνατο μετά από αυτό, αλλά ταυτόχρονα περισσότερο, γιατί συνειδητοποίησα πόσο πολύτιμα είναι όλα όσα έχω στη ζωή μου», δηλώνει, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε.