Ο ηθοποιός Eric Dane πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από δεκάμηνη μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Η είδηση του θανάτου του συγκίνησε βαθιά τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο Dane είχε παραχωρήσει μια βαθιά προσωπική και συγκινητική συνέντευξη που παρουσιάζεται από το Netflix, στο πλαίσιο της σειράς «Famous Last Words». Πρόκειται για μια ενότητα αφιερωμένη σε σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού, των οποίων οι τελευταίες εξομολογήσεις προβάλλονται μεταθανάτια, σύμφωνα με προσυμφωνημένους όρους.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, γνωστός στο ευρύ κοινό ως Mark Sloan στη σειρά Grey’s Anatomy, απευθύνθηκε μέσα από την κάμερα στις δύο κόρες του, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Rebecca Gayheart. Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, μίλησε για τις στιγμές που μοιράστηκαν ως οικογένεια, περιγράφοντας τις αναμνήσεις τους από τις παραλίες της Σάντα Μόνικα, της Χαβάης και του Μεξικού, τις οποίες χαρακτήρισε «παράδεισο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)

Τα τέσσερα μαθήματα ζωής

Στο τελευταίο του μήνυμα, ο Eric Dane θέλησε να μεταφέρει στις κόρες του τέσσερα μαθήματα ζωής που αποκόμισε μέσα από την ασθένειά του.

Πρώτο μάθημα: Να ζείτε στο παρόν. «Ζήστε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω… Το παρόν είναι το μόνο που έχετε. Να το εκτιμάτε. Να αγαπάτε κάθε στιγμή».

Δεύτερο μάθημα: Να ερωτεύεστε. «Όχι απαραίτητα έναν άνθρωπο… Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον σκοπό σας, το όνειρό σας. Και μετά κυνηγήστε το με όλη σας την ψυχή».

Τρίτο μάθημα: «Να επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους σας, να δίνετε αξία στις ουσιαστικές φιλίες».

Τέταρτο μάθημα: «Να παλεύετε με όλο σας το είναι και με αξιοπρέπεια… Αυτή η ασθένεια παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».

Το συγκινητικό αντίο στις κόρες του

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Dane απευθύνεται απευθείας στην κάμερα και στις δύο κόρες του, Billie και Georgia, λέγοντας:

«Αυτά τα λόγια είναι για εσάς. Προσπάθησα. Σκόνταψα κάποιες φορές, αλλά προσπάθησα. Συνολικά περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που ήμασταν στην παραλία, οι δυο σας, εγώ και η μαμά – στη Santa Monica, στη Χαβάη, στο Μεξικό… Εκείνες οι μέρες ήταν παράδεισος. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια και ελπίζω να μην με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε».

«Billie και Georgia, είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτές είναι οι τελευταίες μου λέξεις», καταλήγει ο Eric Dane στο κλείσιμο του επεισοδίου.