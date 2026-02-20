Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, πρώην σύζυγος του ηθοποιού Έρικ Ντέιν, περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που εκείνος τής ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση).

Ο Έρικ Ντέιν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τη νόσο, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του. Σε κείμενό της στο The Cut, με τίτλο «In Sickness and in Health», η 54χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Ντέιν την κάλεσε αμέσως μετά την επίσκεψή του σε νευρολόγο για να της ανακοινώσει τη διάγνωση. Ο ηθοποιός είχε δημοσιοποιήσει την ασθένειά του τον Απρίλιο του 2025.

«Δεν έμοιαζε αληθινό, γιατί ήταν ακόμη καλά», έγραψε η Γκέιχαρτ. «Ήμουν στο σπίτι με τη μικρότερη κόρη μου και είχα μπει στην ντουλάπα για να απαντήσω στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να είμαι διακριτική». Όπως θυμάται, η κόρη της τη ρωτούσε: «Μαμά, τι συμβαίνει;», ενώ εκείνη προσπαθούσε να δείξει ψυχραιμία. «Ήξερα αρκετά για την ALS ώστε να γνωρίζω ότι δεν υπήρχε θεραπεία», σημείωσε.

Η Γκέιχαρτ ανέφερε ότι τα πρώτα συμπτώματα είχαν εμφανιστεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα. «Όταν τρώγαμε με τα παιδιά, έλεγε πράγματα όπως “Κάτι δεν πάει καλά με το χέρι μου”», εξήγησε. «Δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει τα ξυλάκια του και του έπεφτε το φαγητό. Τότε ξεκίνησε τις επισκέψεις σε γιατρούς. Αρχικά διαγνώστηκε με άλλα προβλήματα, αλλά είχε την αίσθηση ότι ήταν κάτι πιο σοβαρό».

Η σχέση τους μετά τον χωρισμό

Παρά τον χωρισμό τους το 2017 και την αίτηση διαζυγίου που είχε καταθέσει τον Φεβρουάριο του 2018 την οποία ζήτησε να αποσύρει τον Μάρτιο του 2025 η Γκέιχαρτ τόνισε ότι διατηρούσαν στενή σχέση. Ζούσαν σε απόσταση μόλις 12 λεπτών και περνούσαν συχνά χρόνο μαζί με τις δύο κόρες τους.

«Κατέστησε σαφές ότι θέλει να περνά όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και εγώ είμαι αφοσιωμένη στο να το διευκολύνω», έγραψε. «Η αγάπη μας μπορεί να μην είναι ρομαντική, αλλά είναι οικογενειακή αγάπη».

Σε δηλώσεις της στο People τον Σεπτέμβριο, η Γκέιχαρτ είχε αναφέρει ότι η ίδια και οι κόρες τους αντιμετώπιζαν τη διάγνωση μέρα με τη μέρα. «Έχουμε επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ελπίδα και να το αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη», είπε. «Είναι σπαρακτικό. Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε».

Η τελευταία συνέντευξη και η μάχη με την ασθένεια

Από την πλευρά του, ο Ντέιν είχε δηλώσει κατά την ανακοίνωση της διάγνωσής του ότι ήταν «ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς διανύουμε αυτό το επόμενο κεφάλαιο». Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning America είχε αναφέρει: «Έχουμε καταφέρει να γίνουμε καλύτεροι φίλοι και καλύτεροι γονείς. Είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου και στηρίζομαι πάνω της».

Η τελευταία του συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, σε διαδικτυακό πάνελ του οργανισμού I AM ALS. Ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy χαρακτήρισε την ασθένεια ως «κάτι φρικτό», ενώ μίλησε για τη δική του εμπειρία και για τον ρόλο του στη σειρά Brilliant Minds, όπου υποδυόταν έναν άνδρα που έχει διαγνωστεί με ALS.

«Ήταν δύσκολο. Υπήρχαν στιγμές που ήταν σχεδόν αδύνατο να πω τις ατάκες μου», είχε εξομολογηθεί. «Δεν έχω ξαναπαίξει χαρακτήρα που να περνά κάτι που βιώνω κι εγώ στην πραγματική μου ζωή. Είναι περίεργο», είχε δηλώσει με ειλικρίνεια.

Αναφερόμενος στις κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, είχε πει: «Θέλω να τις δω να αποφοιτούν, να παντρεύονται και ίσως να κάνουν εγγόνια. Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα».