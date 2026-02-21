Τροχαίο με εμπλοκή αμαξοστοιχίας του Προαστιακού και Ι.Χ. αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Αθηνών και Πέντε Πηγαδίων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προστατευτική μπάρα στη σιδηροδρομική διάβαση ήταν κατεβασμένη τη στιγμή που οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να στρίψει και βρέθηκε πάνω στις γραμμές. Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε το όχημα σε μικρή απόσταση και ενεργοποίησε αμέσως το φρένο έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η αμαξοστοιχία δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου, ενώ χτυπήθηκε και μέρος της μηχανής του τρένου. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.