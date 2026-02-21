Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 44χρονου ψαρά που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στην Πάτρα. Η σορός που εντοπίστηκε στον Πατραϊκό Κόλπο ταυτοποιήθηκε ως αυτή του αγνοούμενου άνδρα.

Ο 44χρονος είχε μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιο του, ηλικίας περίπου 13 ετών. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στο νερό για να το επιδιορθώσει. Ο γιος του ειδοποίησε αμέσως τη μητέρα του και στη συνέχεια ενημερώθηκε το Λιμενικό Σώμα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο ύψος του νέου λιμανιού, κάτω από τον ποταμό Γλαύκο, καθώς και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές του.

Σύμφωνα με το thebest η σορός του 44χρονου θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.