Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Πάτρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονου, ο οποίος αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου.

Μάλιστα, η επιχείρηση συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ στις έρευνες συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ειδική ομάδα διάσωσης με drone, ένα σκάφος του Ερυθρού Σταυρού με δύτη, ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού που πραγματοποιεί έρευνες στην ξηρά, μαζί με όχημα της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στη θαλάσσια, όσο και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές, με τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης να «χτενίζουν» συστηματικά την περιοχή, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον αγνοούμενο άνδρα. Πάντως μέχρι στιγμής, οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιχείρησης.