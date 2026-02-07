Το «Φως στο Τούνελ», συνεχίζοντας την έρευνά του για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, επικοινώνησε με στενό φίλο του που ζει μόνιμα στο εξωτερικό.

Ο ίδιος μίλησε με εμφανή αγωνία για την τύχη του, σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα του Αλέξη και μεταφέροντας την τελευταία επικοινωνία που είχε η ξαδέλφη του μαζί του, μία μόλις ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του.

«Τον γνωρίζω από το 2017. Τον είχα γνωρίσει μέσω της ξαδέλφης μου, που ήταν κολλητή του φίλη. Δούλευαν μαζί στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. Ήταν πραγματικά διαμάντι, από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Την προηγούμενη μέρα της εξαφάνισής του είχε μιλήσει με την ξαδέλφη μου. Τη ρώτησε τι θα κάνει τα Χριστούγεννα. Της είπε ότι είναι καλά, αλλά πως το μυαλό του είχε γίνει “σούπα” από το διάβασμα. Ήταν στεναχωρημένος. Είχε προηγηθεί ένας χωρισμός που τον είχε επηρεάσει πολύ. Η σχέση του κράτησε περίπου οκτώ μήνες. Εκείνη σπούδαζε στην Πάτρα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τον είχε δει μετά τον χωρισμό και είχε καταλάβει πόσο βαθιά τον είχε αγγίξει.

Όπως τόνισε, ο Αλέξης μιλούσε πάντα με σεβασμό για την πρώην σύντροφό του και δεν γνώριζε αν στη συνέχεια προχώρησε σε κάποια σοβαρή σχέση. «Αναφερόταν μόνο σε εφήμερες γνωριμίες. Το καλοκαίρι είχε πάει στη Γαύδο με δύο κοπέλες και είχε περάσει όμορφα. Ήταν ήσυχος άνθρωπος. Δεν πιστεύω ότι θα έκανε κακό στον εαυτό του», κατέληξε.

Ωστόσο, μία ημέρα μετά την προβολή της υπόθεσης στο πρώτο «Τούνελ» της χρονιάς, προέκυψαν νέα στοιχεία που προκάλεσαν αναστάτωση. Ο ίδιος φίλος, που βρίσκεται στη Σουηδία, έλαβε μια ειδοποίηση στο κινητό του ότι ο Αλέξης ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Threads.

«Το Σάββατο είδα ειδοποίηση ότι άρχισε να χρησιμοποιεί τα Threads. Παρά το σοκ, πρόλαβα να κάνω στιγμιότυπο οθόνης και το έστειλα. Στο προφίλ του φαινόταν ενεργός πριν από δέκα λεπτά. Αναστατώθηκα. Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και αν ναι, γιατί; Για να σβήσει στοιχεία; Αν δεν είναι η αστυνομία ή η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τότε τι συμβαίνει; Το μυαλό μου πηγαίνει στο χειρότερο σενάριο. Μήπως κάποιος του έκανε κακό; Μήπως το αυτοκίνητο βρέθηκε σε εκείνο το σημείο για να αποπροσανατολίσει;», ανέφερε προβληματισμένος.

Παρόμοια ειδοποίηση έλαβε και συνάδελφός του, η οποία επιβεβαίωσε στο «Τούνελ» ότι ενημερώθηκε μέσω Instagram και Facebook — εφαρμογές που συνδέονται με το Threads — πως ο Αλέξης ενεργοποίησε την πλατφόρμα.

«Ήταν σαν κάποιος να μπήκε στον λογαριασμό του και να την ενεργοποίησε. Το συζήτησα με ακόμη μία κοινή μας φίλη από το νοσοκομείο, όπου ειδικευόμασταν μαζί. Παραξενευτήκαμε πολύ. Σε μια χειρουργική ειδικότητα δένεσαι με τους συναδέλφους σου, γίνεσαι οικογένεια. Περάσαμε αμέτρητες ώρες μαζί. Αναρωτηθήκαμε αν κάποιος άνοιξε το κινητό του. Αλλά πώς βρέθηκε κατευθείαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να εξαφανιστεί χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, αν και έμαθε εκ των υστέρων από την οικογένειά του πως στο παρελθόν είχε χαθεί ξανά για λίγες ώρες — κάτι που οι φίλοι του αγνοούσαν.

«Πολλά από όσα ακούγονται τώρα δεν τα γνώριζε κανείς μας, ούτε άτομα που ήταν πολύ κοντά του. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Για όλα τον θεωρώ ικανό. Ακόμη και για αυτό», κατέληξε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.