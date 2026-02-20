Κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη από τα δυτικά τη χώρα την Παρασκευή (20/02/26), φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε σημαντική επιδείνωση του καιρού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της, θέτοντας την Αττική σε πορτοκαλί συναγερμό από το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ άλλες επτά περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν έως το Σάββατο. Η υπηρεσία προβλέπει σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, στα δυτικά της χώρας σχηματίστηκε «σπασμένη» Γραμμή Λαίλαπας (Broken Squall Line) μήκους περίπου 300 χιλιομέτρων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά περισσότερες περιοχές, πιθανώς έως και το Αιγαίο.

Η εκτίμηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Σε ευθεία γραμμή, το μήκος της γραμμής λαίλαπας προσέγγισε σχεδόν τα 300 km, διότι το ένα της άκρο βρέθηκε περίπου στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο της άκρο νότια της Ζακύνθου», σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Όπως εξηγεί, η οργάνωση μιας τέτοιας γραμμής καταιγίδων εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ διάτμησης ανέμου, διαθέσιμης αστάθειας και δυναμικής του ψυχρού ρεύματος. Οι συγκεκριμένες συνθήκες, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν, οδηγώντας φυσιολογικά στη δημιουργία γραμμικής διάταξης καταιγίδων.

Η ανάλυση των θερμοδυναμικών πεδίων δείχνει ότι η Αττική θα επηρεαστεί από φαινόμενα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι καταιγίδες αναμένεται να είναι τοπικά έντονες, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται πρωτόγνωρες για την εποχή.

Όπως σημειώνει ο Καλλιάνος, «η διέλευση τοπικών καταιγίδων από τον νομό Αττικής θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της δραστηριότητας που συνοδεύει την προσέγγιση ενός ψυχρού μετώπου». Προσθέτει ότι βρισκόμαστε σε φάση αναμονής της απογευματινής – βραδινής επιδείνωσης του καιρού στην περιοχή.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Μετά τις 17:00 βροχο-καταιγίδες στην Αττική σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει στην ανάρτησή του: «Σαρώνει” το μέτωπο τη χώρα από τα δυτικά. Μετά τις 17.00 για λίγες ώρες ισχυρές βροχο-καταιγίδες με αέρα θα πλήξουν και την Αττική».

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως το μεσημέρι της Παρασκευής,

στην υπόλοιπη Πελοπόννησο έως αργά το απόγευμα,

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου,

στην ανατολική Στερεά (περιλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα της Παρασκευής,

στα νησιά του ανατολικού-βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου,

και στα Δωδεκάνησα το Σάββατο, από τις πρωινές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, ισχυροί νότιοι άνεμοι εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν έως το βράδυ της Παρασκευής στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, καθώς και στη Θράκη.