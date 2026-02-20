Κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα θα πλήξει σήμερα πολλές περιχές της Ελλάδας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 19/2/2026 στις 12:00 τοπική ώρα, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Στην δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

Στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

Στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Προειδοποίηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει την παρουσία χαμηλού βαρομετρικού που κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας εκτεταμένες καταιγίδες και χαλάζι. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του: «Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα λόγω της διέλευσης βαρομετρικού χαμηλού… Λόγω κορεσμένων εδαφών, αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων».

Μετά τις 17:00 βροχο-καταιγίδες στην Αττική σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει στην ανάρτησή του: «Σαρώνει” το μέτωπο τη χώρα από τα δυτικά. Μετά τις 17.00 για λίγες ώρες ισχυρές βροχο-καταιγίδες με αέρα θα πλήξουν και την Αττική».

Περιοχές με ισχυρά φαινόμενα

Την Παρασκευή αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα βορειοανατολικά και στα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Ηπείρου, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, με μέγιστες τιμές έως 19°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα είναι έντονα τις πρωινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο οι καταιγίδες θα ενταθούν από το βράδυ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους από το βράδυ.

Πρόγνωση για το τριήμερο

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, με πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Την Κυριακή αναμένεται εξασθένηση των βροχών και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, με παγετό στα βόρεια.

Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, εκτός από την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, επιτρέποντας στους εκδρομείς να πετάξουν τον χαρταετό υπό σχετικά καλές συνθήκες. Από την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.