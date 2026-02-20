Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφορικά με το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει σήμερα πολλές περιοχές της χώρας.

Τα έντονα φαινόμενα συνοδευόμενα από ψύχος, αναμένονται να επηρεάσουν την Αττική από το απόγευμα και συγκεκριμένα από τις 19:00.

«Καλημέρα σας. “Συνεπέστατο” το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Μετά τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα. Δείτε ανά ώρα την εξέλιξη του καιρού», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Καλημέρα σας . “Συνεπέστατο” το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα . Μετα τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα . Δείτε ανά ώρα της εξέλιξη του καιρού.@Starchannelnew1 pic.twitter.com/UJHUr87gfQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 20, 2026

Live η κακοκαιρία

Καταιγίδες χαλάζι και «Πορτοκαλί» προειδοποίηση

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα πλήττει σήμερα την Αττική, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο και άλλες τέσσερις περιοχές, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, που βρίσκεται σε ισχύ. Η υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο

Έκδοση Πέμπτη 19-02-26 / 12:00 τοπική

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20-02-2026) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21-02-26) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20-02-26) πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.