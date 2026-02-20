Κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα πλήττει σήμερα την Αττική, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο και άλλες τέσσερις περιοχές, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, που βρίσκεται σε ισχύ. Η υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, η δυτική και ανατολική Στερεά (μαζί με την Αττική), η Εύβοια, η Πελοπόννησος, η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ανέμους έως 8 μποφόρ και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Η επιδείνωση αναμένεται να συνεχιστεί έως το Σάββατο, οπότε και τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Προειδοποίηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει το χαμηλό βαρομετρικό που κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας εκτεταμένες καταιγίδες και χαλάζι. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του: «Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα λόγω της διέλευσης βαρομετρικού χαμηλού… Λόγω κορεσμένων εδαφών, αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων».

Παράλληλα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το δελτίο επιδείνωσης, επιβεβαιώνοντας ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα και θα κινηθούν ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Περιοχές με ισχυρά φαινόμενα

Την Παρασκευή αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα βορειοανατολικά και στα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως στην Ήπειρο, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια, με μέγιστες τιμές έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους το απόγευμα. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα τις πρωινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές από το βράδυ.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα ενταθούν το βράδυ. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους από το βράδυ.

Πρόγνωση για το τριήμερο

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, με πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Την Κυριακή, οι βροχές θα εξασθενήσουν, ενώ αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και παγετός στα βόρεια.

Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με εξαίρεση την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, επιτρέποντας στους εκδρομείς να πετάξουν τον χαρταετό υπό σχετικά καλές συνθήκες. Από την Τρίτη προβλέπεται μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.