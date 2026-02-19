Σρι Λάνκα και ψηφιακοί νομάδες: ο τροπικός παράδεισος του Ινδικού Ωκεανού ανοίγει τις πύλες του σε όσους εργάζονται εξ αποστάσεως, με τη νέα ψηφιακή βίζα που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2026.

Η τάση του digital nomadism που ενισχύθηκε μετά την πανδημία της COVID-19 φαίνεται πως ήρθε για να μείνει. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα της τηλεργασίας από εξωτικούς προορισμούς, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις και ταξίδι.

Για όσους προτιμούν να εγκαθίστανται για μεγαλύτερα διαστήματα σε έναν προορισμό, η Σρι Λάνκα αποτελεί πλέον μια δελεαστική επιλογή. Το πρόγραμμα της ψηφιακής βίζας νομάδων είχε συζητηθεί αρχικά το 2021 και πλέον εφαρμόζεται επίσημα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για τη νέα βίζα πρέπει να διαθέτουν μηνιαίο εισόδημα άνω των €1.700 (ή 2.000 δολαρίων ΗΠΑ). Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά €425 (500 δολάρια) για κάθε παιδί πέραν των δύο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλικία άνω των 18 ετών, καθώς και η απόδειξη ότι το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από πελάτες εκτός Σρι Λάνκα. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Μετανάστευσης και Εμιγκράτσιας της χώρας.

Η βίζα ισχύει για έναν χρόνο, με κόστος €425 ανά άτομο, και μπορεί να ανανεώνεται ετησίως. Οι κάτοχοί της οφείλουν να μην εργάζονται για τοπικές επιχειρήσεις και να «απέχουν από οποιαδήποτε πολιτική ή διασπαστική δραστηριότητα».

Γιατί να επιλέξετε τη Σρι Λάνκα

Γνωστή ως «το μαργαριτάρι του Ινδικού Ωκεανού», η Σρι Λάνκα προσελκύει περίπου 2,3 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες ετησίως. Οι παραλίες του νότου, τα εθνικά πάρκα με ελέφαντες, τίγρεις και λεοπαρδάλεις, καθώς και οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Σιγκιρίγια και της Ανουρανταπούρα, την καθιστούν μοναδικό προορισμό.

Ανάμεσα στα νεότερα τουριστικά έργα ξεχωρίζει το μονοπάτι Pekoe Trail, μήκους 300 χιλιομέτρων, που διασχίζει τις καταπράσινες ορεινές περιοχές της χώρας και εγκαινιάστηκε το 2023.

Ωστόσο, όσοι σχεδιάζουν να εργαστούν από τη Σρι Λάνκα θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη Speedtest Global Index, η χώρα κατατάσσεται στην 131η θέση παγκοσμίως στις ταχύτητες σταθερού διαδικτύου.

Πηγή: Euronews