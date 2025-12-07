Σρι Λάνκα σε κατάσταση συναγερμού μετά τον φονικό κυκλώνα Ντίτουαχ, καθώς οι αρχές εξέδωσαν νέες προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες. Ο αριθμός των θυμάτων έχει πλέον αυξηθεί στους 618, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω τον προηγούμενο απολογισμό των 611 νεκρών, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 209. Από τα θύματα, οι 464 καταγράφηκαν στην κεντρική, καταπράσινη περιοχή της χώρας, γνωστή για τις φυτείες τσαγιού.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή σχεδόν το 10% του πληθυσμού της Σρι Λάνκα, επλήγησαν από τις επιπτώσεις του κυκλώνα Ντίτουαχ – του ισχυρότερου που έχει πλήξει τη χώρα από τις αρχές του αιώνα.

Νέες προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις

Το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών (DMC) προειδοποίησε ότι οι μουσώνες θα συνεχίσουν να προκαλούν έντονες βροχοπτώσεις, καθιστώντας το έδαφος ασταθές στις πλαγιές, κυρίως στην ορεινή ενδοχώρα και στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Για την παροχή βοήθειας σε αποκομμένες περιοχές, χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα και αεροσκάφη, μεταφέροντας προμήθειες σε κοινότητες που παραμένουν αποκλεισμένες λόγω των κατολισθήσεων.

Διεθνής βοήθεια και αποζημιώσεις

Η πολεμική αεροπορία της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε την άφιξη αεροσκάφους από τη Μιανμάρ με ανθρωπιστική βοήθεια, μετά την επίσημη έκκληση του Κολόμπο για διεθνή συνδρομή. Παράλληλα, ο αριθμός των πολιτών που φιλοξενούνται σε κρατικούς καταυλισμούς μειώθηκε από 250.000 σε περίπου 100.000, καθώς τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποζημιώσεων, με στόχο την ανοικοδόμηση κατοικιών και την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν από τη φυσική καταστροφή. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα επιχειρεί να ανακάμψει από τη βαριά οικονομική κρίση του 2022.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης ενδέχεται να φτάσει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.