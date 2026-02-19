«Αν διασφαλίσουμε ότι μοιράζεται το μέρισμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αν εκσυγχρονίσουμε το κράτος ώστε να συμβαδίζει με την τεχνολογία και αν οικοδομήσουμε αξιόπιστες συνεργασίες που επεκτείνουν την καινοτομία αντί να την κατακερματίζουν, τότε η ΤΝ θα μπορεί πραγματικά να εξυπηρετεί τους ανθρώπους, να οδηγεί την πρόοδο και να προστατεύει τον πλανήτη μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του “AI Impact Summit”, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam, στο Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στην ομιλία του τρεις σκέψεις του για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ΤΝ σε συνδυασμό με τα μέγιστα δυνατά οφέλη της στην κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την πρόοδο της Ινδίας στην τεχνολογία και ειδικότερα στην τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία σημείωσε ότι δεν αποτελεί μόνο μια βαθιά, τεράστια τεχνολογική αλλαγή, αλλά και μια πολιτισμική αλλαγή αφού «οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διευρύνει τις ευκαιρίες ή αν θα εμβαθύνει τις ανισότητες».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε πρώτον ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να διαχέονται ευρέως και ότι κάθε τεχνολογική επανάσταση στην ιστορία έχει δημιουργήσει τεράστιο πλούτο.

«Ωστόσο, η ιστορία μάς διδάσκει ότι η κατανομή αυτού του πλούτου δεν είναι ποτέ αυτόματη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε πρωτοφανείς επιστημονικές ανακαλύψεις, να βελτιώσει δραστικά την υγειονομική περίθαλψη, να ενισχύσει την εκπαίδευση και να υποστηρίξει την κλιματική ανθεκτικότητα» είπε. Έθεσε παράλληλα το ερώτημα «ποιος ωφελείται εκτός από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους μετόχους τους;» και είπε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα επανεκπαιδευτούν, οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι δημόσιες υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν, οι αγρότες, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί και οι μικροί επιχειρηματίες θα πρέπει να αισθάνονται τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας με απτό τρόπο. Προσέθεσε ότι οι ανησυχίες για εκτόπιση σημαντικού τμήματος του εργατικού δυναμικού είναι εύλογες και πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν.

Αναφερόμενος στη χώρα μας είπε ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση καθώς η ψηφιοποίηση έχει καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες πολύ πιο προσβάσιμες και συμπλήρωσε:

«Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση θα συμβάλλει στη μείωση του μαθησιακού χάσματος, ενώ η πρόοδος στην τηλεϊατρική, στην προγνωστική ανάλυση και στην εξατομικευμένη προληπτική φροντίδα καθιστά την υγειονομική περίθαλψη πολύ πιο ενεργητική, μετατοπίζοντάς την από τη θεραπεία στα νοσοκομεία στην πρόληψη στο σπίτι και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι πρέπει να αποφύγουμε έναν κόσμο όπου η πρόσβαση σε υπολογιστές, δεδομένα και ταλέντο συγκεντρώνεται μόνο σε λίγες γεωγραφικές περιοχές και είπε ότι τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι μια ιστορία ψηφιακής συγκέντρωσης, αλλά πρέπει να είναι μια ιστορία ψηφιακής συμπερίληψης.

Τόνισε κατά δεύτερο, ότι το κράτος πρέπει να βελτιωθεί, αφού η τεχνολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, αλλά πολύ συχνά οι δημόσιοι φορείς λειτουργούν με ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα και κανόνες.

«Αν θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να εξυπηρετεί την κοινωνία, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναβαθμίσουν σημαντικά το δικό τους ”λογισμικό”. Τα πλαίσια δημόσιων συμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βιομηχανική εποχή δεν είναι κατάλληλα για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει να γίνουν ταχύτερα, προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και πιο ανοιχτά στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να επενδύσουν στις δικές τους ικανότητες, στο ψηφιακό ταλέντο, στην υποδομή δεδομένων και στην εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα υπουργεία» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Επισήμανε ακόμη ότι οι χώρες που θα επιτύχουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι εκείνες που απλώς θα έχουν δημιουργήσει ισχυρά μοντέλα, αλλά εκείνες που θα έχουν δημιουργήσει ικανά κράτη, και συμπλήρωσε:

«Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλέξουμε με σύνεση τις προτεραιότητές μας όσον αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τους κινδύνους του διαδικτύου είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολλές άλλες χώρες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι αυτό συμβαδίζει με τη δημοκρατική ευθύνη της διασφάλισης ότι η τεχνολογία ενισχύει τον δημόσιο χώρο και δεν μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος. «Είμαι υπέρ ενός εκτενούς διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι εάν ο διάλογος αυτός δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα η μόνη λύση θα είναι η ρύθμιση» είπε ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας παρουσίασε την τρίτη σκέψη του αναφορικά με τον γεωπολιτικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όπως είπε «θα πρέπει να κλίνουμε προς την προσαρμογή».

Σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο τον κώδικα και τους υπολογισμούς, αλλά αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος και οι αλληλεξαρτήσεις είναι ενσωματωμένες στο σύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, από τους ημιαγωγούς έως την υποδομή του cloud, από τα σύνολα δεδομένων έως την έρευνα και τη συνεργασία. Γι’ αυτό απαιτούνται αξιόπιστες διακρατικές συνεργασίες, είπε προσθέτοντας ότι «στην Ελλάδα, έχουμε οικοδομήσει συνεργασίες με όλες τις μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες μέσω εργοστασίων και πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από την ΕΕ, υπό την ηγεσία εθνικών πρωταθλητών, προσελκύοντας επενδύσεις από όλο τον κόσμο».

Ο κ. Μητσοτάκης κλείνοντας την ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη ισορροπίας λέγοντας ότι ένας κόσμος στον οποίο η τεχνολογία εργαλειοποιείται για να ασκήσει πίεση κατά αξιόπιστων συνεργατών ή στον οποίο η υπερβολική ρύθμιση γίνεται εργαλείο καταστολής της καινοτομίας είναι ένας κόσμος στον οποίο η συλλογική καινοτομία παρακμάζει.

«Αν κατακερματίσουμε το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης σε άκαμπτα τμήματα, μειώνουμε τα οφέλη για όλους. Αν αξιοποιήσουμε την αλληλεξάρτηση με υπευθυνότητα, διευρύνουμε τις ευκαιρίες για όλους» είπε ο πρωθυπουργός.

Τέλος έστειλε ένα μήνυμα εκ μέρους της χώρας μας λέγοντας:

«Καθώς άκουγα τον πρωθυπουργό της Ινδίας, σκέφτηκα ότι είναι ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης και της προγονικής νοημοσύνης, είτε αυτή βρίσκεται στα αρχαία σανσκριτικά κείμενα είτε στα γραπτά των Ελλήνων φιλοσόφων, που τελικά θα μας οδηγήσει σε ένα πιο δίκαιο μέλλον, με ευημερία. Αυτό είναι το μήνυμα που η Ελλάδα θέλει να στείλει στον κόσμο, και ελπίζω να έχει απήχηση».