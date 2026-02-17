Σε μια συζήτηση γεμάτη παρασκήνιο, Δημήτρης Μανιάτης και Μπάμπης Παπαδημητρίου εξετάζουν αν το δίλημμα «Κυβέρνηση ή Χάος» παραμένει ισχυρό ή αν η ποιότητα της διακυβέρνησης είναι πλέον το ζητούμενο των πολιτών.

Στο επίκεντρο της συζήτηση:

Η στρατηγική Μητσοτάκη απέναντι στον Τραμπ και ο ρόλος του Χάρη Θεοχάρη.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η προετοιμασία για το νέο «μαγαζί»: Θα προλάβει τις εξελίξεις;

Αντώνης Σαμαράς και Μαρία Καρυστιάνη: Ποιοι θα φτάσουν τελικά μέχρι την κάλπη;

Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στο συνέδριο του Μαρτίου: Θα δώσει λύσεις ή θα γίνει μέρος του προβλήματος;

Ο Κυριάκος Βελόπουλος και η μετατροπή της ψήφου διαμαρτυρίας σε «θετική ψήφο».

Μια ανάλυση χωρίς φίλτρα για όλα όσα διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό του 2026.