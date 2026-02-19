Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εξέπληξε τους θαυμαστές της με μια απροσδόκητη ανάρτηση στο Instagram, η οποία περιελάμβανε μια σειρά φωτογραφιών χωρίς λεζάντα (για έξτρα μυστήριο!) με τον σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά.

Στην ανάρτηση της 19ης Φεβρουαρίου, η Ραταϊκόφσκι συμπεριέλαβε μια φωτογραφία του Γαβρά που την φιλάει, ενώ την ακουμπά τρυφερά στο λαιμό και την πλάτη. Μια άλλη λήψη απεικονίζει το ζευγάρι αγκαλιά σε ένα εστιατόριο.

Αν και αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ραταϊκόφσκι επιβεβαιώνει δημοσίως τη σχέση τους, το ζευγάρι εθεάθη να φιλιέται ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Daily Mail και, το 2025 το μοντέλο ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι επισκέφτηκε την πρωτεύουσα τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, καθώς το μοντέλο ανάρτησε μια φωτογραφία από ένα έργο του ζωγράφου και γλύπτη Γιάννη Γαΐτη, ενώ οι δυο τους εθεάθησαν να απολαμβάνουν ένα γεύμα σε εστιατόριο στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Στο παρελθόν, το μοντέλο μίλησε για το γεγονός ότι οι παπαράτσι (ή οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εκτελούν μερικές φορές χρέη ενοχλητικού φωτογράφου) μοιράζονται λήψεις από προσωπικές της στιγμές, οι οποίες με τη σειρά τους γίνονται viral.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το «φιλί» που μοιράστηκε με τον Χάρι Στάιλς το 2023, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είχε αναφέρει: «Είναι πολύ περίεργο να ζεις ορισμένες εμπειρίες και μετά να τις μαθαίνει όλος ο κόσμος και να τις σχολιάζει. Είμαι απλά ένα άτομο που πέρασε από μια τριετή σχέση σε μια τετραετή σχέση. Οπότε, αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που βρίσκομαι σε φάση γνωριμιών».

Υπενθυμίζεται ότι, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ήταν παντρεμένη με τον Σεμπάστιαν Μπεαρ-ΜακΚλάρντ από το 2018 έως το 2022 ενώ το 2023 έγινε γνωστό ότι ο Ρομέν Γαβράς διατηρούσε σχέση με την Ντούα Λίπα.