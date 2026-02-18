Evangelia και Eurovision βρίσκονται στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, καθώς το MEGA παρουσιάζει για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση το επίσημο βιντεοκλίπ της καλλιτέχνιδας για το τραγούδι «Paréa». Το κομμάτι αποτέλεσε μία από τις υποψηφιότητες στον εθνικό διαγωνισμό Sing for Greece 2026 για τη Eurovision.

Το τραγούδι έχει ήδη γίνει talk of the town μεταξύ των eurofans, αποτελώντας μια ευκαιρία να γνωρίσει ευρύτερο κοινό τη δημιουργικότητα και το ταλέντο της Evangelia. Η παρουσίασή του στο MEGA αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το ενδιαφέρον γύρω από τη συμμετοχή της.

Το Paréa ξεχωρίζει για τον σύγχρονο pop χαρακτήρα του και την ιδιαίτερη μουσική του ταυτότητα, που συνδυάζει ελληνικά στοιχεία με διεθνή ήχο. Με αυτόν τον τρόπο, η Evangelia καταφέρνει να ενώσει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, προσελκύοντας τόσο το ελληνικό όσο και το διεθνές κοινό.