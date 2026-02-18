Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο νότιο λιμάνι της Πάτρας, όταν νεαρός οδηγός επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο του Λιμενικού, αναπτύσσοντας ταχύτητα και τραυματίζοντας στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο οδηγός κινούνταν ανάποδα με το αυτοκίνητό του μέσα στο λιμάνι και όταν του έγινε σήμα για έλεγχο, δεν συμμορφώθηκε. Προσπάθησε να διαφύγει, παρασύροντας τον λιμενικό, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του τραυματισμένου στελέχους κρίθηκε καλή και έλαβε εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Λίγες ώρες αργότερα ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Η δικογραφία περιλαμβάνει παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση (άρθρο 290Α), απλή σωματική βλάβη (άρθρο 308) και αντίσταση κατά της αρχής (άρθρο 167). Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.