Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους.

Οι σοροί των δύο γυναικών εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) σε προχωρημένη σήψη, η μία δίπλα στην άλλη, στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και το patrapress.gr, ο θάνατός τους εκτιμάται ότι είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις με πέντε ημέρες πριν τον εντοπισμό.

Οι δύο αδελφές αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, με τη μία να είναι κλινήρης, ενώ βρέθηκαν νεκρές η μία στο κρεβάτι και η άλλη στο πάτωμα, δίπλα της. Μαρτυρίες που μετέφερε το patrapress.gr, αναφέρουν πως «ζούσαν μόνες τους, απομονωμένα, χωρίς πολλές επαφές. Δεν είχαν οικογένεια ή παιδιά, παρά μόνο έναν συγγενή στην Αθήνα».

Οι γείτονες, που είχαν μέρες να δουν κάποια κίνηση στο σπίτι, ανησύχησαν και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια κλειδαρά, μπήκαν στο σπίτι και αντίκρισαν το τραγικό θέαμα. Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το σπίτι βρέθηκε κλειδωμένο και τακτοποιημένο, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα που λάμβαναν οι δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των δύο αδελφών.