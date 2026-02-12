Σε σοβαρή καταγγελία κατά εκπαιδευτικών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Πάτρα προχώρησε η μητέρα ενός 9χρονου αυτιστικού αγοριού, απευθυνόμενη στην Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μία εκπαιδευτικός φέρεται να άρπαξε το παιδί από το χέρι μέσα στον χώρο του σχολείου και να το χαστούκισε τρεις φορές στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματική βλάβη.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού, η οποία –κατά την καταγγελία– ήταν παρούσα στο περιστατικό χωρίς να παρέμβει για να το αποτρέψει, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Η Ασφάλεια Πατρών διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση, ενώ σε βάρος των δύο γυναικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου. Οι Αρχές τις αναζητούν.