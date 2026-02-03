Η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ζήτησε συγγνώμη για τη φράση της «το τζάμπα πέθανε», η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ζήτησε το πρωί της Τρίτης συγγνώμη για τη φράση της «το τζάμπα πέθανε», η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σε δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι αναφερόταν στη ρητορική της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες ή τους εκπαιδευτικούς, παραδεχόμενη ότι ο τρόπος έκφρασής της ήταν προβληματικός.

«Αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα ζητάω συγγνώμη, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς αλλά στη ρητορική της αντιπολίτευσης» είπε στον ΑΝΤ1 η κυρία Αλεξοπούλου.

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι «ήταν προβληματικός ο τρόπος που το εξέφρασα αλλά αλίμονο αν είμαι πολιτικό τέρας που δεν καταλαβαίνω τους πολίτες και την οικογένειά μου. Στην πραγματικότητα αναφερόμουν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα η αντιπολίτευση, τη λογική του του “λεφτά υπάρχουν”. Σε αυτή αναφέρθηκα, δεν θα μπορούσα να αναφέρθω στους συμπολίτες μου που γνωρίζω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, και η αδερφή μου γιατρός σε νησί είναι»

«Δεν είμαι ένας κυνικός άνθρωπος, είναι προφανές ότι απευθυνόμουν στη ρητορική της αντιπολίτευσης του να δώσουμε και άλλα ασχέτως αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά» κατέληξε η πρώην υπουργός.

Η επίμαχη δήλωση της κυρίας Αλεξοπούλου έγινε στην εκπομπή «Talk» του Mega όταν κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει ενοίκιο 400 ευρώ και να τα βγάλει πέρα.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», αποκρίθηκε η βουλευτής, με τον παρουσιαστή, στο άκουσμα της συγκεκριμένης φράσης, να αντιδρά και να κάνει τον σταυρό του.

Ωστόσο, η κ. Αλεξοπούλου όχι μόνο δεν αναδιπλώθηκε, αλλά συνέχισε στον ίδιο τόνο και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.

