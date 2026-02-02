Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με τα ενοίκια και την ακρίβεια στην εκπομπή «Talk» του Mega.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως οι δηλώσεις της Αλεξοπούλου «παρερμηνεύτηκαν» και δεν απευθύνονταν στην κοινωνία ή στους πολίτες.

Ανακοινώσεις επί του θέματος έγιναν επίσης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, στην εκπομπή «Talk» του Mega για τα ενοίκια και την ακρίβεια. Στο θέμα αναφέρθηκε αρχικά σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενώ ακολούθησαν και ανακοινώσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

«Παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες»

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πως «νομίζω ότι η κυρία Αλεξοπούλου αυτό που ήθελε να πει και εκεί που απευθυνόταν δεν είναι στους πολίτες. Δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρήσει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες.

Σε έναν λαό ο οποίος υπέστη τόση μεγάλη δοκιμασία, με τόσες περικοπές λόγω των μνημονίων και των δύσκολων ετών της οικονομικής κρίσης, ως αποτέλεσμα της μαξιμαλιστικής πολιτικής των προηγούμενων ετών, που χρεοκόπησε τη χώρα.

Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήθελε να πει η κυρία Αλεξοπούλου ήταν ότι η λογική που ακολουθήθηκε, αρχικά από το ΠΑΣΟΚ του ’80 και κορυφώθηκε από τον κύριο Τσίπρα, τη δήθεν υπερήφανη διαπραγμάτευση, δηλαδή του ταξίματος περισσότερων, έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «δηλαδή, το «τζάμπα πέθανε» έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς δεν είναι και λίγα, τα οποία έταζαν στους πάντες τα πάντα και έφτασαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με τους πολίτες. Και εάν δείτε και το διάλογο της λέει ο δημοσιογράφος, ο κύριος Χατζής για τα ενοίκια τα οποία επιστρέφονται στους πολίτες, μιλάει για ένα, δύο ενοίκια, δύο είναι για τους υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και αυτό το οποίο ήθελε να πει, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει και πέντε και έξι ενοίκια από την αντιπολίτευση».

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «το θέμα είναι ότι αυτοί που τα θέλουν από την αντιπολίτευση δεν έχουν τα λεφτά για να τα δώσουν. Παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες. Απευθύνεται όμως ξεκάθαρα στα κόμματα που τάζουν τα λεφτά των φορολογούμενων, χωρίς να ξέρουν από πού θα τα πάρουν και πού θα τα δώσουν».

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού»

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ το οποίο σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως “το τζάμπα πέθανε”, όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη».

«Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν “να πάρει ζακετούλα”» προστίθεται.

«Αντιθέτως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Όπως προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης. Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου» καταλήγει η ανακοίνωση.

«Εχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ»

«Εχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας. Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου, είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους» σχολίασαν κυβερνητικές πηγές.

«Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας»

«Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς “το τζάμπα πέθανε”, τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ σε όσα ανέφεραν πηγές του Μαξίμου.

«Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές … αναίτια επισπεύδων. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα πριν το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι «διαστρεβλώθηκε» η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους; Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας ».

«Το τζάμπα πέθανε» για τους εκπαιδευτικούς των νησιών

Η βουλευτής προσπάθησε να δικαιολογήσει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν ειδικά οι εκπαιδευτικοί των νησιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «το τζάμπα πέθανε», με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη αντίδραση τόσο στο πλατό της εκπομπής όσο και από την αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής έριξε στο τραπέζι το ζήτημα που έχει προκληθεί (και) από τα AirBnb, με αποτέλεσμα η ενοικίαση ενός σπιτιού ή η αγορά του να είναι άπιαστο όνειρο για έναν εργαζόμενο που παίρνει τον βασικό μισθό. Ο Τάκης Χατζής έφερε ως παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς των νησιών μας, που παίρνουν 800 ευρώ μισθό ενώ το ενοίκιό τους είναι 400 ευρώ.

«Δίνουμε πίσω 2 μισθούς», ανέφερε η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε λέγοντας πως 800 ευρώ επίδομα τον χρόνο δεν λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα σε έναν άνθρωπο που αναγκάζεται να δίνει πάνω από το μισό του μισθού του σε ενοίκιο, με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να πετά «το τζάμπα πέθανε».

Το πλατό πάγωσε και ο Τάκης Χατζής έκανε τον σταυρό του, μη μπορώντας να πιστέψει αυτά που ακούει. «Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», ανέφερε συγκεκριμένα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει 5 ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», συνέχισε.