Η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα, παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Σύμφωνα με το υπουργείο, η διαδικασία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, σε κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γουδί.

Την προεδρία της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εμμανουήλ Σφακιανάκης. Η ομάδα έχει ως αποστολή να συζητήσει και να επεξεργαστεί προτάσεις με αφετηρία εκείνη που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι πέντε πυλώνες του Εθνικού Διαλόγου

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία θα βασιστεί σε πέντε θεματικούς άξονες. Πρώτος, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, «ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Δεύτερος πυλώνας είναι η σχολική ζωή, «γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ύλη και εξετάσεις, αλλά μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα».

Ακολουθούν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, «με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους», οι υποδομές –σχολικές και ψηφιακές– «που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί», και τέλος η διακυβέρνηση του συστήματος, «με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια».

Οι βασικές αρχές του Διαλόγου

Οι αρχές που θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία και την τελική πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνουν το κοινό μορφωτικό δικαίωμα, «να υπάρξει ισχυρός κορμός γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους, χωρίς εξαιρέσεις», καθώς και τα υψηλά πρότυπα για όλους, «να ανεβεί ο πήχης συνολικά, όχι για λίγους».

Προβλέπονται επίσης η ισοτιμία διαδρομών, «να υπάρχουν επιλογές, είτε στα ΑΕΙ είτε στην Τεχνική Εκπαίδευση, με συγκρίσιμο κύρος και καθαρές προοπτικές», η αξιοπιστία και δικαιοσύνη στην αξιολόγηση, «με στόχο λιγότερη εξετασιοκεντρική πίεση και περισσότερη παιδαγωγική αξία», καθώς και η διαχειρισιμότητα και εφαρμοσιμότητα, «ώστε οι αλλαγές να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, με στήριξη των εκπαιδευτικών».