Στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και στα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της τη Δευτέρα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η υπουργός χαρακτήρισε την εικόνα που καταγράφηκε «ντροπιαστική», υπογραμμίζοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική πραγματικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και ειδικά του ΑΠΘ. Όπως σημείωσε, το ίδρυμα αποτελεί ένα «εξωστρεφές πανεπιστήμιο με σημαντική ακαδημαϊκή δραστηριότητα και διεθνείς συνεργασίες».

«Αυτή η εικόνα είναι ντροπή και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει την κανονική εικόνα του πανεπιστημίου. Μας γεμίζει αγανάκτηση και γι’ αυτό ζητήσαμε πλήρεις εξηγήσεις εντός 48 ωρών για το τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Η κ. Ζαχαράκη, μετά τη συνάντησή της με τον πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκο Αναστασιάδη, επεσήμανε ότι στόχος δεν είναι μια τυπική διαχείριση του περιστατικού, αλλά η ουσιαστική αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

«Με ενδιαφέρει η ουσία. Θέλω να μην ξαναέχουμε τέτοιες εικόνες. Έχουν μειωθεί σημαντικά τα περιστατικά βίας και οφείλουμε να το πούμε, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν», τόνισε. Επανέλαβε ότι ο νόμος εφαρμόζεται, φέρνοντας ως παράδειγμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής ανενεργών φοιτητών. Όπως ανέφερε, 308.000 ανενεργοί φοιτητές έχουν διαγραφεί από τις λίστες των πανεπιστημίων, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας, καταλήψεων και φθορών.

Τα σχέδια ασφάλειας στα πανεπιστήμια

Αναφερόμενη στα σχέδια ασφάλειας, η υπουργός σημείωσε ότι όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ΑΠΘ, υπέβαλαν εμπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου τα προβλεπόμενα σχέδια. Αυτά αξιολογούνται ήδη από ειδική μονάδα σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως επεσήμανε, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή των σχεδίων, με διασφάλιση της χρηματοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας. «Τα χρήματα θα βρεθούν. Αν χρειαστούν περισσότεροι φύλακες ή επιπλέον μέσα ασφάλειας, θα εξασφαλιστούν. Έχουμε δεσμευτεί ότι τα πανεπιστήμια θα έχουν την απαραίτητη υποστήριξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εντός του έτους θα προχωρήσουν οι σχετικοί διαγωνισμοί και θα εκδοθούν οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία των μονάδων ασφάλειας.

Έλεγχος ευθυνών και αποκατάσταση κανονικότητας

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι κάθε πανεπιστήμιο και κάθε κτίριο έχει διαφορετικές ανάγκες, γι’ αυτό και τα σχέδια ασφάλειας είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ιδρύματος, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο αναζητά πλήρη εικόνα για το περιστατικό στο ΑΠΘ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση και αν λειτούργησαν επαρκώς τα προληπτικά μέτρα.

«Θέλω να ξέρω ακριβώς τι έγινε, ποιος έκανε τη δουλειά του, ποιος μπορεί να μην ενημέρωσε και γιατί δεν έγινε η πρόληψη όπως έπρεπε. Όπου αναλογούν ευθύνες, θα αποδοθούν», υπογράμμισε.

Η υπουργός ανέφερε ακόμη ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αποκατάσταση της κανονικότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους, επισημαίνοντας την απόδοση χώρων που τελούσαν υπό κατάληψη ξανά στους φοιτητές και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Κλείνοντας, τόνισε ότι πολλές πρυτανικές αρχές καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για την αναβάθμιση των ιδρυμάτων τους και ότι τέτοιες εικόνες αδικούν το έργο τους και τη συνολική λειτουργία του δημόσιου πανεπιστη