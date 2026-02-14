Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε την Καστοριά, πραγματοποιώντας περιοδεία σε σχολεία όλων των βαθμίδων και συμμετέχοντας στα Δ΄ Καραβαγγέλια που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

Η Υπουργός ξεκίνησε την περιοδεία της από το σχολικό συγκρότημα του 9ου Δημοτικού Καστοριάς, όπου στεγάζονται Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό. Εκεί συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές για τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Τόνισε ότι το Υπουργείο στηρίζει τα σχολεία της περιοχής με προσωπικό, αναφέροντας πως φέτος έγιναν 150 μόνιμοι διορισμοί και πάνω από 180 προσλήψεις αναπληρωτών.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα εμπλουτισμού των σχολικών βιβλιοθηκών, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που περιλαμβάνει σχεδόν 2.000 σχολεία, καθώς και στην τοποθέτηση lockers για τη διευκόλυνση των μαθητών.

Εκπαίδευση, τεχνητή νοημοσύνη και οδική αγωγή

Στη συνέχεια, η Υπουργός επισκέφθηκε το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Καστοριάς, το οποίο συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας. Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις και την ανάγκη ενίσχυσης του media literacy.

Ακολούθως, στο 1ο Πρότυπο Λύκειο Καστοριάς, όπου λειτουργεί και το 2ο Λύκειο, η Υπουργός αναφέρθηκε στη συμμετοχή του σχολείου σε πρόγραμμα αξιοποίησης εργαλείων Open AI. Επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο, όταν χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα και σαφές θεσμικό πλαίσιο.

Κατά την επίσκεψή της στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, παρουσιάστηκε το σχέδιο δημιουργίας του πρώτου κέντρου κυκλοφοριακής αγωγής μέσα στον χώρο του σχολείου, στη μνήμη δύο μαθητών που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση αναβάθμισης του μαθήματος Οδικής Αγωγής στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και των δράσεων του Ενεργού Πολίτη.

Ενίσχυση επαγγελματικής εκπαίδευσης και πανεπιστημιακών υποδομών

Η επίσκεψη στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τη Σοφία Ζαχαράκη, καθώς το σχολείο ιδρύθηκε με δική της απόφαση ως Υφυπουργού Παιδείας και λειτούργησε για πρώτη φορά το 2020-2021. Η Υπουργός συνεχάρη τους 90 μαθητές για την προσπάθειά τους και επεσήμανε τη σημασία της μαθητείας ως εργαλείου σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Στο Δημαρχείο Καστοριάς, η Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γιάννη Κορεντσίδη, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και το παράρτημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πολιτιστική κληρονομιά και Γενικά Αρχεία του Κράτους

Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε το ανακαινισμένο «Αρχοντικό Τζώτζα», όπου θα στεγαστούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Με πρόσφατη απόφασή της εγκρίθηκε ποσό 362.485,48 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Η Υπουργός χαρακτήρισε το κτίριο «κόσμημα» και τόνισε ότι τα νέα ΓΑΚ θα διαφυλάξουν με τον καλύτερο τρόπο την ιστορική μνήμη της πόλης.

Τα Δ΄ Καραβαγγέλεια και η ανακοίνωση για τον πανελλήνιο σχολικό στίβο

Η Υπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις των Δ΄ Καραβαγγελείων στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, όπου μετά από 17 χρόνια θα αντικατασταθούν τα παλαιά μουσικά όργανα με νέα. Στην ομιλία της ανέφερε ότι τα «Καραβαγγέλεια» αποτελούν σημαντικό θεσμό μνήμης και πνευματικής αναφοράς για την Καστοριά και τη Μακεδονία.

«Τιμούμε τον Γερμανό Καραβαγγέλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πίστη με την παιδεία και την εθνική αξιοπρέπεια… υπενθυμίζοντας μας ότι η μόρφωση είναι δύναμη ελευθερίας και προόδου.» σημείωσε η Υπουργός, προσθέτοντας πως «Η Πολιτεία στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα της Καστοριάς, ενισχύοντας τα σχολεία και τις υποδομές, ώστε κάθε παιδί να έχει πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον του.»

Από το ίδιο βήμα, η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι στην Καστοριά θα διεξαχθούν τον Μάιο οι τελικοί του πανελλήνιου σχολικού στίβου Ελλάδας – Κύπρου. Οι νικητές ανά αγώνισμα θα συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026.