Ειδήσεις για τις μεταβιβάσεις ακινήτων στην Θράκη και όλη την παραμεθόριο, την αμυντική βιομηχανία και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, έβγαλε στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ Ροδόπης στην Κομοτηνή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναφερόμενος στη μεγάλη κίνηση που παρατηρείται στις αγορές ακινήτων στον Έβρο, τη Θράκη, αλλά και σε ακριτικά νησιά, από εταιρίες με έδρα κυρίως την Βουλγαρία, που όμως διακινούν τουρκικά, ρωσικά ή κινέζικά κεφάλαια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προανήγγειλε την αλλαγή του νόμου, προκειμένου να γίνεται ακόμη πιο αυστηρός έλεγχος. «Ως δικηγόρος ακινήτων και εμπορικού δικαίου, γνωρίζω καλά το αντικείμενο. Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τη θεωρία του ελέγχου, μια διεθνή πρακτική που μας επιτρέπει να ερευνούμε όχι μόνο το όνομα του αγοραστή, αλλά το υποκρυπτόμενο νομικό και οικονομικό συμφέρον πίσω από αυτόν», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα, πρότεινε μια τριμερή συνεργασία ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για τη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος» αμυντικών επιχειρήσεων στη Θράκη, τονίζοντας ότι το αμυντικό αποτύπωμα της περιοχής θα συνεχίσει να μεγαλώνει στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

«Θέλω να ξεκινήσω μιλώντας για τη Θράκη και για τη Ροδόπη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να επαναφέρουμε τη θεωρία του ελέγχου στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Δεν ψάχνω μόνο ποιος αγοράζει, αλλά ποιο είναι το υποκρυπτόμενο νομικό και οικονομικό συμφέρον πίσω από αυτό. Επίσης, προτείνω μια τριμερή ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην Περιφέρεια και στο Πανεπιστήμιο για να δημιουργήσουμε εδώ ένα οικοσύστημα αμυντικών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και καινοτομίας. Το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει και αυτό θα συνεχιστεί. Είμαστε η παράταξη των απλών ανθρώπων, του μέσου Έλληνα, του οικογενειάρχη που παλεύει για το μεροκάματο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόνο στη Μαρώνεια Ροδόπης άλλαξαν χέρια 43 σπίτια

Αναφερόμενος στο θέμα της αγοράς ακινήτων ο βουλευτής Ροδόπης, Ευριπίδης Στυλιανίδης, τόνισε ότι μόνο στη γενέτειρά του, σε έναν οικισμό του Δήμου Μαρώνειας, το τελευταίο διάστημα αλλάξαν χέρια 43 σπίτια, για ένα κομμάτι ψωμί, όπως είπε. Το ζήτημα αυτό έχει εντοπιστεί από την Ελληνική Πολιτεία και ήδη έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος, που αφορά στην αγορά μεγάλων εκτάσεων, τόνισε ο κ. Στυλιανίδης, σημειώνοντας ωστόσο, ότι δεν συμβαίνει το ίδιο όμως για μικρότερες εκτάσεις και ακίνητα.

Ήδη, ο Νίκος Δένδιας προανήγγειλε την περαιτέρω αυστηροποίηση του νόμου ώστε να ελέγχεται με λεπτομέρεια τόσο η προέλευση των χρημάτων όσο κυρίως η σκοπιμότητα τέτοιων επενδύσεων.