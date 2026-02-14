Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε εκτενώς στην ενίσχυση του αμυντικού αποτυπώματος στη Θράκη, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι η μετακίνηση ανθρώπινων και αμυντικών πόρων προς την περιοχή θα συνεχιστεί. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στην ετήσια εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας για την κοπή της βασιλόπιτας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βασίλης Πολιτειάδης και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ροδόπης Παρασκευή Ελευθεριάδου.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η νέα στρατηγική άμυνας

Αναφερόμενος στις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Δένδιας παρουσίασε το σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα», εξηγώντας ότι «είχε πέντε επίπεδα» και ότι η σύγχρονη εκδοχή του αφορά πέντε διαφορετικούς χώρους: «τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο».

Όπως σημείωσε, το νέο σύστημα θα ενοποιεί όλους τους αισθητήρες και τα δεδομένα σε ένα κέντρο που θα λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα κατηγοριοποιεί και θα προτεραιοποιεί τις απειλές, προτείνοντας τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισής τους.

Η «Ατζέντα 2030» και η Στρατιωτική Οικογένεια

Ο υπουργός τόνισε ότι πίσω από κάθε σύστημα είναι οι άνθρωποι, υπογραμμίζοντας πως η «Ατζέντα 2030» περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. «Φτιάχνουμε το καλύτερο δίκτυο ενίσχυσης και προστασίας της Στρατιωτικής Οικογένειας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να αποτελέσει υπόδειγμα για όλο το Δημόσιο.

Για το στεγαστικό πρόγραμμα, δήλωσε ότι μέχρι το 2030 κάθε στέλεχος θα έχει δωρεάν στέγη, με την ανέγερση 10.500 νέων κατοικιών και την επισκευή 7.000 υφιστάμενων. Στη Θράκη, μέχρι το τέλος του 2026, θα παραδοθούν 271 νέα σπίτια σε στελέχη.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία γηροκομείων, βρεφονηπιακών σταθμών και δομών στήριξης της Στρατιωτικής Οικογένειας, καθώς και στις αυξήσεις μισθών, που όπως είπε, «προήλθαν από εξοικονομήσεις εντός του υπουργείου». Μέχρι σήμερα, έχουν εξοικονομηθεί 165 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που επιτρέπει, όπως ανέφερε, τη συνέχιση των αυξήσεων.

Η Θράκη ως πρότυπο πολυπολιτισμικής κοινωνίας

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη Θράκη «μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα» και «ευρωπαϊκό πρότυπο πολυπολιτισμικής κοινωνίας». Εξήρε το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών, τονίζοντας ότι «ούτε ένας από τη μουσουλμανική μειονότητα δεν υπηρέτησε φονταμενταλιστικά κινήματα».

«Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα», είπε, προσθέτοντας ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει να χτίσει πάνω σε αυτό το κεκτημένο, μετατρέποντας το ανθρώπινο δυναμικό της Θράκης σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Πρωτοβουλίες για την τοπική ανάπτυξη

Ο υπουργός πρότεινε τη δημιουργία μιας τριμερούς συνεργασίας ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Περιφέρεια Ανατολικής Θράκης και το Πανεπιστήμιο, με στόχο τη δημιουργία «οικοσυστήματος αμυντικών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και καινοτομίας».

Όπως εξήγησε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προϊόντα διπλής χρήσης στον τομέα της άμυνας και η Ευρώπη θα διαθέσει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών. «Στόχος είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για τις επιχειρήσεις και το πανεπιστήμιο ώστε να συμμετάσχουν ενεργά», πρόσθεσε.

Πολιτικά μηνύματα και κάλεσμα ενότητας

Ο κ. Δένδιας μετέφερε τους «πιο εγκάρδιους και ειλικρινείς χαιρετισμούς και την αγάπη» του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπογράμμισε τη μακρόχρονη σχέση του με το κόμμα, αναφέροντας ότι «είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας, ο χώρος αναφοράς μας».

Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «η παράταξη του μέσου Έλληνα» και όχι «του κεφαλαίου», επισημαίνοντας πως οι αξίες της συνδέονται άρρηκτα με την κοινωνία. «Αυτό είναι το DNA μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος τον Μάιο, κάλεσε τα στελέχη να συμβάλουν στον προσυνεδριακό διάλογο, με στόχο την επαναφορά των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στα επίπεδα του 40%. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία το καταλληλότερο κόμμα για να κυβερνήσει», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ειλικρινούς συζήτησης για την περαιτέρω ενίσχυση της εκλογικής απήχησης της παράταξης.