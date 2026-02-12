Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε από τις Βρυξέλλες την εμπιστοσύνη με την οποία η Ελλάδα συμμετέχει στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, κάνοντας αναφορά στη μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας και στην ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

«Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η “Ατζέντα 2030”, η ολιστική μας προσέγγιση με την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, τα πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cybersecurity, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα. Και αν κάνουμε συνολικά τον απολογισμό και των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει -αν δεν υπερβαίνει- και το 5%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία και τις δημοκρατίες διεθνώς. «Όπως χθες στη σύνοδο υπουργών Άμυνας της ΕΕ, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα συζητήσουμε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία. Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο υπουργός τόνισε: «Έχουμε να συζητήσουμε για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην ΕΕ, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής, για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων».

Τέλος, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι, παρά τις σχετικές αναφορές σε μέσα ενημέρωσης, «δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ, στις Βρυξέλλες, με τον Τούρκο ομόλογό μου κ. Γκιουλέρ». Όπως πρόσθεσε, «ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες».