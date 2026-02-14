Η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής με τη διαδικασία της «καθορισμένης τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο», προβλέπεται σε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τους πληγέντες από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, που έχουν χαρακτηριστεί «κατάλληλα για χρήση» καθώς και «προσωρινά ακατάλληλα για χρήση με βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία», δύναται να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση Σ.Σ. (Στεγαστικής Συνδρομής) με «καθορισμένη τιμή ανά τ.μ.», συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να καθοριστούν δικαιούχοι Σ.Σ. επισκευής «με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ» εμβαδού πληγείσας λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, μόνο εφόσον είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής με χορήγηση Σ.Σ.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση Σ.Σ. με τη διαδικασία της «καθορισμένης τιμής ανά τ.μ.» αποτελεί η μη ύπαρξη βλαβών σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου, γεγονός το οποίο προκύπτει με βεβαίωση από ιδιώτη πολιτικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται επίσης ότι τα ποσά της Σ.Σ. προσαυξάνονται κατά 10% λόγω νησιωτικής περιοχής.

«Η θέσπιση των προβλέψεων της εν λόγω ΚΥΑ αποτελούν μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας της πολιτείας γενικότερα, αλλά και της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή στους πληγέντες από τους σεισμούς του 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου, ώστε να διευκολυνθεί η ανακατασκευή και επισκευή των κτιρίων τους», σημειώνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του.