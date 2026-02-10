Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής – εγγραφής καταρτιζόμενων στην Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου-Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.).

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 528Β΄/2026) η απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την οποία ιδρύεται η Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου στην Τρίπολη με την ειδικότητα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ.

Η Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου-Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) θα λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο 2026Α, υποδεχόμενη τους πρώτους καταρτιζόμενους. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι – απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής-εγγραφής στην Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου – Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) για την νέα και καινοτόμο ειδικότητα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 10:00 μέχρι και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 14:00

στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) διασφαλίζει την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης για όλους τους καταρτιζόμενους, ενώ αναλαμβάνει την υποχρέωση απορρόφησης του 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων σε θέσεις εργασίας των μελών της.