Ευκολότερα με λιγότερα διοικητικά βάρη και με την υποβολή μιας αίτησης στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν πλέον να πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη της Ε.Ε. με απαλλαγή από το ΦΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση ο ετήσιος τζίρος τους εντός της Ε.Ε. να μην ξεπερνά τις 100.000 ευρώ ενώ στην Ελλάδα το όριο φτάνει έως τα 10.000 ευρώ.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ για Μικρές Επιχειρήσεις περιγράφονται στις αποφάσεις που υπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τις αποφάσεις:

Καταργείται η υποχρέωση λήψης ΑΦΜ σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις.

όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις. Απαλείφεται η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ σε διαφορετικά κράτη μέλη , σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες του κάθε κράτους.

, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες του κάθε κράτους. Διευκολύνεται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων.

Στο ειδικό καθεστώς μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον:

1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ στο σύνολο της ΕΕ (για το τρέχον και το προηγούμενο έτος, ξεχωριστά εξεταζόμενα).

2. Δεν ξεπερνούν το εσωτερικό όριο απαλλαγής του κράτους μέλους στο οποίο αιτούνται την απαλλαγή (για το τρέχον και το προηγούμενο έτος, ξεχωριστά εξεταζόμενα).

Μέσα από τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα που επιθυμούν να εφαρμόσουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να:

υποβάλλουν το σχετικό αίτημα (προηγούμενη κοινοποίηση) προς την ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του διασυνοριακού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων

επεκτείνουν την εφαρμογή του διασυνοριακού καθεστώτος και σε άλλα ΚΜ της ΕΕ ή αιτούνται την παύση χρήσης του καθεστώτος αυτού σε όλα τα ΚΜ ή σε κάποια εξ’ αυτών, με επικαιροποίηση της προηγούμενης κοινοποίησης

υποβάλλουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο μετά την υπαγωγή τους στο διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων τις πληροφορίες αναφορικά με τη συνολική αξία των παραδόσεων ή παροχών που πραγματοποίησαν εντός του τριμήνου αυτού σε καθένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ (τριμηνιαίες αναφορές)

ενημερώνουν την ΑΑΔΕ σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών εντός της ΕΕ υπερβαίνει το όριο των 100.000 ευρώ.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής αποθηκεύονται προκειμένου να καθίστανται άμεσα προσβάσιμες στα κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία η εκάστοτε επιχείρηση επιθυμεί να εφαρμόσει την απαλλαγή.

Διαδικασία ένταξης

1. Υποβολή Αιτήματος μέσω της εφαρμογής.

2. Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις μόνο μετά την χορήγηση από την ΑΑΔΕ του ΑΦΜ/ΦΠΑ με το επίθημα «-ΕΧ» ή την γνωστοποίηση ότι μπορεί να εφαρμόσει την απαλλαγή σε κάποιο κράτος μέλος, κατά περίπτωση.

3. Εγχώριο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων: Η ίδια εφαρμογή χρησιμοποιείται και για την ένταξη στο εγχώριο καθεστώς, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί την ταυτόχρονη εφαρμογή του με το διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι το εθνικό όριο κύκλου εργασιών που θα πρέπει να τηρείται για την ένταξη ή παραμονή το εγχώριο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, είναι 10.000 ευρώ.

Το νέο καθεστώς

Το καθεστώς αυτό επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε άλλα κράτη μέλη χωρίς τα συνήθη διοικητικά βάρη, όπως λήψη ΑΦΜ ή η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες κάθε κράτους μέλους. Ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να θέτουν ως επιπλέον προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής: ο κύκλος εργασιών των δύο προηγούμενων ετών να μην υπερβαίνει το εθνικό όριο που έχουν θέσει.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Διασυνοριακή απαλλαγή: Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των πωλήσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται το καθεστώς.

Απλουστευμένες διαδικασίες: Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος με απλουστευμένες διαδικασίες, τόσο στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους όσο και σε άλλα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το ίδιο καθεστώς. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς ΦΠΑ (π.χ. απόκτηση ΑΦΜ, υποβολή δηλώσεων κ.λπ.) στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται η απαλλαγή, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με το διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων.

Καθορισμένα όρια: Τόσο για την ένταξη, όσο και για την παραμονή στο διασυνοριακό καθεστώς, θα πρέπει να πληρούνται τα όρια του κύκλου εργασιών στην ΕΕ ύψους 100.000 ευρώ και τα εθνικά όρια κύκλου εργασιών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη, όπου εφαρμόζεται η απαλλαγή.

Υποχρεώσεις