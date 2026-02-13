O Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (14/02) εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο, δίχως να ανακοινώσει αποστολή για ακόμη μία φορά.

Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για τις τελικές επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ, τόσο για τους παίκτες που πήρε μαζί του στη θεσσαλική πόλη όσο και για την αρχική ενδεκάδα.

Η δεδομένη απουσία είναι αυτή του Άλβαρο Τεχέρο λόγω τιμωρίας, όπως και των Γαλανόπουλου-Μισεουί που παραμένουν στο ιατρικό δελτίο.

Από εκεί και πέρα, πιθανή είναι η επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε ενώ εκτός αναμένεται να μείνει ξανά ο Χάμζα Μεντίλ, δίχως να αποκλείεται και μία έκπληξη στις τελικές επιλογές του Χιμένεθ.

Το πλάνο που… δεν έχει Μορόν

Το αυριανό ματς εκείνο στο οποίο ο Χιμένεθ αναμένεται να αφήσει εκτός ενδεκάδας για πρώτη φορά μετά από καιρό τον Λορέν Μορόν. Ο Κριστιάν Κουαμέ αναμένεται να πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης, όπου πιθανή είναι και η παρουσία του Τάσου Δώνη στα αριστερά, με τον Πέρεθ να παραμένει στα δεξιά και τον Γένσεν στην κορυφή. Έτσι φάνηκε, τουλάχιστον, από τις σημερινές δοκιμές.

Μεσοαμυντικά, πέραν της επιστροφής του Φρίντεκ στα αριστερά της άμυνας, δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Αθανασιάδης στο τέρμα, Φαντιγκά στα δεξιά και οι Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ στα στόπερ. Χόνγκλα και Ράτσιτς θα είναι στα χαφ.