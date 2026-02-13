Η Βέλο Κλουμπ αντιμετωπίζει την Κυριακή τη Σάντος σε ένα ματς που ενδέχεται ο Νεϊμάρ να επιστρέψει στη δράση μετά την αρθροσκόπηση που έκανε στο γόνατο ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Ενόψει αυτού του αγώνα πάντως, ο Βραζιλιάνος σούπερσταρ φαίνεται πως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, αφού η απειλή εις βάρος του ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρη!

Συγκεκριμένα, οπαδοί της αντιπάλου ομάδας βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της και μίλησαν με έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας να κάνουν ότι χρειαστεί για να έρθει η νίκη στο κρίσιμο αυτό παιχνίδι: «Χρειαζόμαστε τον καθένα από εσάς εκεί έξω να ιδρώσει και να χύσει αίμα. Αν πρέπει να αφήσουμε τον Νεϊμάρ εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε αφήστε τον. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε;», ήταν το μήνυμα των παικτών και φυσικά το λογικό ερώτημα είναι το τι θα συμβεί αν όντως κάποιος -πιθανώς φοβισμένος- παίκτης της ομάδας, όντως ακολουθήσει τις… παραινέσεις των οπαδών.

“Se for pra tirar o Neymar da copa, tira mano, foda-se” Olha o nível da torcida do Velo Clube conversando com os jogadores pic.twitter.com/KzRnInHJF8 — Ledo (@pedroledo_) February 12, 2026

Όλα αυτά μάλιστα καταγράφηκαν σε βίντεο που ήδη έχει γίνει viral και δεν χωρά περιθώρια ερμηνείας ως προς το τι εννοούσαν. Αργότερα, οι οπαδοί της Βέλο άρχισαν πάντως να τα… μαζεύουν, λέγοντας στα social media πως τα λόγια τους δεν είχαν σκοπό να απειλήσουν τον Νεϊμάρ αλλά να δώσουν έξτρα κίνητρο στους παίκτες. Επιπλέον, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, επίσημη ανακοίνωση αναγκάστηκε να βγάλει και η ίδια η διοίκηση της Βέλο, λέγοντας πως τίποτα από όσα συνέβησαν ή ακούστηκαν στο προπονητικό κέντρο, δεν είναι αποδεκτό από τον σύλλογο.

View this post on Instagram A post shared by Velo Clube (@veloclube1910)

Η επίσημη ανακοίνωση της Βέλο

«Το διοικητικό συμβούλιο της Velo Clube δηλώνει δημόσια ότι δεν ανέχεται την εισβολή που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν μια ομάδα οργανωμένων οπαδών διέκοψε την προπόνηση της επαγγελματικής ομάδας.

Οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο προετοιμάζονταν για τον καθοριστικό αγώνα, του τελευταίου γύρου του πρωταθλήματος Paulistão A1, όταν το έργο τους διακόπηκε από μια ενέργεια που σαφώς είχε ως στόχο να φέρει σε δύσκολη θέση τους παίκτες και τα μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Το Πρωτάθλημα Paulista Series A1 συγκεντρώνει μεγάλες ομάδες από την πολιτεία και τη χώρα, και η Velo Clube έχει αγωνιστεί επί ίσοις όροις σε αυτό το υψηλό επίπεδο, με αξιοπρέπεια, αφοσίωση και επαγγελματισμό.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Velo Clube έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν επιτευχθεί ποτέ στην ιστορία της, που διαρκεί έναν αιώνα, τα τελευταία χρόνια. Το 2026, ο σύλλογος θα αγωνιστεί σε εθνικές διοργανώσεις, όπως η Série D του Βραζιλιάνικου Πρωταθλήματος και το Copa do Brasil, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα επιτεύγματα είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, σοβαρής δουλειάς και της ενότητας όλων όσων συμμετέχουν στον θεσμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ομάδα και το προπονητικό επιτελείο, οι οποίοι παραμένουν συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στην επίτευξη της νίκης και στην παραμονή στην κορυφαία κατηγορία την επόμενη Κυριακή.

Όλοι στον σύλλογο είναι επικεντρωμένοι στη διατήρηση της Velo Clube στην τιμητική Πρώτη Κατηγορία του ποδοσφαίρου του Σάο Πάολο και στη συνέχιση της οικοδόμησης μιας τροχιάς ανάπτυξης και σεβασμού σε πολιτειακό και εθνικό επίπεδο.

Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των οπαδών μας, οι οποίοι ήταν πάντα και θα συνεχίσουν να είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της ιστορίας μας».

Ψύχραιμος ο Νεϊμάρ

Ο ίδιος ο 34χρονος σούπερσταρ της μπάλας πάντως δεν έδειξε να… αγχώνεται από όσα συνέβησαν, αφού συνεχίζει την προετοιμασία του με απώτερο σκοπό φυσικά να επιστρέψει στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για Μουντιάλ του καλοκαιριού.