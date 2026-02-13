Στο Σύνταγμα κατέφτασαν αγρότες από όλη τη χώρα για το πανελλαδικό συλλαλητήριο του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες ζητούν μέτρα για το κόστος παραγωγής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ευλογιά των προβάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των διοργανωτών, τα τρακτέρ θα παραμείνουν σταθμευμένα στην πλατεία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και θα αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως αναφέρθηκε σε επικοινωνία του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί αίτημα για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Τσιάρα.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν επίσης περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι ταξίδεψαν χθες το βράδυ με πλοίο προς τον Πειραιά και έφτασαν στην Αθήνα νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 6:00.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι τα ζητήματα αυτά είχαν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εξέλιξη που να τους ικανοποιεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεντρώσεις από εργατικά κέντρα και συνδικάτα, ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Εντυπωσιακά πλάνα από την «παρέλαση» των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας

Drone κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα από την «παρέλαση» των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας μοναδικές εικόνες από τη συμβολική κινητοποίηση των αγροτών.

Καθώς τα βαρέα οχήματα έκαναν την είσοδό τους στην οδό Πανεπιστημίου, η σκηνή θύμιζε για λίγη ώρα ένα αγροτικό «μπλόκο», με τα τρακτέρ να κινούνται συντεταγμένα ανάμεσα στα κτίρια του κέντρου.

Οι αγρότες έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα, ενώ εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν να απαθανατίσουν την ασυνήθιστη εικόνα με τα κινητά τους τηλέφωνα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πρωτόγνωρης συμμετοχής και ενδιαφέροντος.

Λίγο πριν τις 15:00 οι αγρότες ξεκίνησαν με τα τρακτέρ τους για το Σύνταγμα, μέσω του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών. Το κονβόι με τα 55 τρακτέρ πέρασε τη Φιλαδέλφεια ενώ λόγω της συγκέντρωσης των αγροτών η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της Αθανασίου Διάκου στο κέντρο της Αθήνας.

Στην Ομόνοια οι πρώτοι αγρότες – «Δεν έχω να σπουδάσω το παιδί μου»

Αγρότες από Λάρισα, Αχαΐα, Βόλο, Προμαχώνα και πολλές ακόμη περιοχές άρχισαν να φτάνουν με πούλμαν στην Ομόνοια για να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο. Όπως αναφέρουν, ήρθαν στην πρωτεύουσα καθώς οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν τους καλύπτουν.

Εργαζόμενοι από εργατικά κέντρα και συνδικάτα διαδήλωσαν ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ και τώρα περιμένουν τους αγρότες με τα τρακτέρ για να τους υποδεχθούν στο Σύνταγμα. Στο συλλαλητήριο καλούν ακόμη η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι, κόμματα, οργανώσεις της Αριστεράς και συλλογικότητες.

Πριν τις 11:30 έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα τρακτέρ στα διόδια Αφιδνών. Τα τρακτέρ, μαζί με λεωφορεία που μεταφέρουν αγρότες, θα κινηθούν προς το κέντρο.

Στόχος των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα που θα βρεθούν στην Αθήνα, είναι να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν συντεταγμένατο μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από τον θεσσαλικό κάμπο αναμένεται να κατέβουν, φορτωμένα σε φορτηγά, εικοσιπέντε τρακτέρ. Στις Αφίδνες θα ξεφορτωθούν από τα φορτηγά και θα κατηφορίσουν στην Αθήνα. Αναμένονται επίσης τρακτέρ και από κοντινές στο λεκανοπέδιο περιοχές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σ. Αλειφτήρα τα τρακτέρ που θα βρεθούν στην Αθήνα θα είναι 60-70.

«Μαζί με τον κόσμο, του οποίου η συμπαράσταση είναι συγκινητική, θα δείξουμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είμαστε μία γροθιά, ότι είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε, καθώς δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει βιώσιμος και ανταγωνιστικός πρωτογενής τομέας», κατέληξε.

«Καλούμε και τον λαό της Αθήνας να δώσει βροντερό παρών γιατί μας έχουν στηρίξει όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και γιατί στα αιτήματά μας είναι πέρα από το να ζήσουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, είναι ότι τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε φτάνουν στο τραπέζι όλων μας και μπορούμε να παλέψουμε για να μειωθεί αυτή η ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι», τόνισε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης, φύγαμε από τα μπλόκα όμως ο αγώνας μας συνεχίζεται γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα», πρόσθεσε και ανέφερε ότι αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα των αγροτών με αυτή την κινητοποίηση, θα συνεχίσουν «σε τοπικό επίπεδο αλλά και με κεντρικές πρωτοβουλίες».

Πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στις 16:00 στο Σύνταγμα

Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην πρωτεύουσα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται να έχουν φτάσει έως τις 12:00 στις Αφίδνες Αττικής, συνοδεία οχήματος της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες μετακινούνται και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Στην Αθήνα από νωρίς το πρωί οι αγρότες της Κρήτης

Όπως μεταδίδει το Cretalive, λίγο μετά τις 6 το πρωί έφτασαν στον Πειραιά αγρότες από την Κρήτη. Την ίδια ώρα με φορτηγά που μεταφέρουν τα τρακτέρ τους αλλά και λεωφορεία έρχονται στην Αθήνα αγρότες από τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο το απόγευμα της Παρασκευής.

Από απολύμανση θα περνούν τα τρακτέρ στις πύλες της Αθήνας – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Mάλιστα έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13.00 στο Σύνταγμα. Η κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16.00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13.00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.