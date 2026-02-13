Λίγο πριν τις 11:30 έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα τρακτέρ στα διόδια Αφιδνών. Τα τρακτέρ, μαζί με λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες, θα κινηθούν αργότερα προς το κέντρο, μέσω του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από τον θεσσαλικό κάμπο αναμένεται να κατέβουν, φορτωμένα σε φορτηγά, εικοσιπέντε τρακτέρ. Στις Αφίδνες θα ξεφορτωθούν από τα φορτηγά και θα κατηφορίσουν στην Αθήνα. Αναμένονται επίσης τρακτέρ και από κοντινές στο λεκανοπέδιο περιοχές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σ. Αλειφτήρα τα τρακτέρ που θα βρεθούν στην Αθήνα θα είναι 60-70.

«Μαζί με τον κόσμο, του οποίου η συμπαράσταση είναι συγκινητική, θα δείξουμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είμαστε μία γροθιά, ότι είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε, καθώς δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει βιώσιμος και ανταγωνιστικός πρωτογενής τομέας», κατέληξε.

Πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στις 16:00 στο Σύνταγμα

Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην πρωτεύουσα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται να έχουν φτάσει έως τις 12:00 στις Αφίδνες Αττικής, συνοδεία οχήματος της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες μετακινούνται και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Στην Αθήνα από νωρίς το πρωί οι αγρότες της Κρήτης

Όπως μεταδίδει το Cretalive, λίγο μετά τις 6 το πρωί έφτασαν στον Πειραιά αγρότες από την Κρήτη. Την ίδια ώρα με φορτηγά που μεταφέρουν τα τρακτέρ τους αλλά και λεωφορεία έρχονται στην Αθήνα αγρότες από τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο το απόγευμα της Παρασκευής.

Από απολύμανση θα περνούν τα τρακτέρ στις πύλες της Αθήνας – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Mάλιστα έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13.00 στο Σύνταγμα. Η κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16.00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13.00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.