Αγρότες από κάθε γωνιά της Ελλάδας ετοιμάζονται να κινηθούν προς την Αθήνα, ξεκινώντας από νωρίς το πρωί τη μεγάλη «κάθοδο» τους στην πρωτεύουσα. Τα περισσότερα τρακτέρ θα μεταφερθούν με φορτηγά και θα συγκεντρωθούν στις Αφίδνες, όπου νωρίς το μεσημέρι θα ξεφορτωθούν και θα κινηθούν συντεταγμένα προς την πλατεία Συντάγματος.

Η Τροχαία προγραμματίζει από νωρίς έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, προκειμένου να διευκολυνθεί η πορεία των αγροτών και να αποφευχθεί κυκλοφοριακό χάος. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν.

Η άφιξη των αγροτών στο Σύνταγμα αναμένεται γύρω στις 15:00, ενώ για τις 16:00 έχει προγραμματιστεί η κεντρική συγκέντρωση. Στόχος τους είναι να παραμείνουν στην πλατεία κατά τη διάρκεια της νύχτας και να αποχωρήσουν οργανωμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν 80 έως 100 τρακτέρ από διάφορες περιοχές της χώρας. Από τη Λάρισα αναμένονται 28 τρακτέρ, ενώ δεκάδες πούλμαν και Ι.Χ. θα μεταφέρουν αγρότες και υποστηρικτές. Μόνο από τον νομό Λάρισας υπολογίζεται ότι θα αναχωρήσουν 10 με 12 λεωφορεία.

Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:30 στις Αφίδνες. Πρώτη στάση θα κάνουν στην Ομόνοια. Από εκεί θα ξεκινήσει η πορεία προς το Σύνταγμα, όπου θα παραταχθούν τα τρακτέρ και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων, συλλόγων και κτηνοτροφικών ενώσεων. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, «οι αγρότες με τα τρακτέρ θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και η αποχώρησή μας θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου».

Περίπου 130 εκπρόσωποι αγροτών, αλιέων, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από τα Χανιά θα συμμετάσχουν στο διήμερο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Στην αντιπροσωπεία από τα Χανιά συμμετέχουν παράγωγοι από 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού καθώς και ο σύλλογος μελισσοκόμων νομού Χανίων. Το πλοίο που τους μετέφερε, έφτασε στον Πειραιά λίγο μετά τις 6:00 το πρωί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις