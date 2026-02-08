Στην Αθήνα προγραμματίζεται συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στο Σύνταγμα, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με τους αγρότες να παραμένουν στην πρωτεύουσα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως εξήγησε ο κ. Αλειφτήρας, η απόφαση ελήφθη λόγω της μη ικανοποίησης των αιτημάτων τους από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. «Όταν φύγαμε από τα μπλόκα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, αν δεν υπάρξει ουσιαστική επίλυση των αιτημάτων μας», τόνισε.

Ανοιχτά ζητήματα

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν ακόμη σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητά τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Μεταξύ αυτών:

Δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας.

Δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις.

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς.

Ο κ. Αλειφτήρας τόνισε ότι οι εξαγγελίες που είχε κάνει ο πρωθυπουργός δεν έχουν ακόμη εισαχθεί στη Βουλή.

Καθυστερήσεις πληρωμών και δηλώσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καθυστερήσεις πληρωμών, καθώς πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι για τη βασική ενίσχυση Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Το σύστημα δεν έχει ανοίξει για διορθώσεις σε ΚΑΕΚ και monitoring, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. «Αυτά τα χρήματα είναι κρίσιμα για την επόμενη παραγωγική διαδικασία», σημείωσε.

Επιπλέον, οι δηλώσεις καλλιέργειας, που είχε ανακοινωθεί ότι θα ανοίξουν στις 15 Ιανουαρίου, δεν άνοιξαν ούτε στο τέλος του μήνα. Τώρα, αναμένεται να ανοίξουν άμεσα, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες πληρωμές για το 2025.

Γνωστοποίησε ότι το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει στις 16:00 της Παρασκευής και οι αγρότες καλούν τους πολίτες της Αθήνας να συμμετάσχουν. Θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν οργανωμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, επιστρέφοντας στα χωριά τους.

«Η κοινωνία είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας και την ευχαριστούμε», ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας.