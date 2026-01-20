Οι αγρότες αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας έπειτα από εβδομάδες συνεχών κινητοποιήσεων και πολύμορφων δράσεων. Με απόφαση της σημερινής συνέλευσης, η αποχώρηση των τρακτέρ θα πραγματοποιηθεί συντεταγμένα την προσεχή Παρασκευή, σηματοδοτώντας το τέλος της παρούσας φάσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης και κλιμάκωσης των αγροτικών δράσεων. Το μπλόκο της Νίκαιας προτείνει προς την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων τη σύγκληση νέας πανελλαδικής σύσκεψης του αγροτικού κινήματος, σε εύλογο χρονικό διάστημα, με στόχο την κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και λεωφορεία.

Σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης, στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής όλα τα τρακτέρ του μπλόκου θα κινηθούν συντεταγμένα προς το κέντρο της Λάρισας, σε μια συμβολική κίνηση. Στη συνέχεια, θα επιστρέψουν στις βάσεις τους, ολοκληρώνοντας τη συγκεκριμένη φάση των κινητοποιήσεων.